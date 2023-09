L’Équipe de France féminine connaît sa poule pour les qualifications à l’Euro 2025

La FIBA a procédé hier, à Mies (Suisse) au tirage au sort des groupes de qualification à l’EuroBasket Women 2025, prochaine grande échéance continentale des Bleues. Au programme ? Irlande, Lettonie et Israël. Trois formations plutôt abordables, qu’il ne faudra néanmoins pas sous estimer.

Il est encore long, le chemin qui mènera les Bleues vers l’Euro 2025. Quelques mois seulement après l’aventure de Bronze qui a laissé un goût d’amer dans la sélection, notamment autour du coach Jean-Aimé Toupane. Celui ci a été confirmé par la Fédération Française de Basketball jusqu’en 2024, alors il faut désormais se mettre à plancher sur les premiers matchs de ce groupe de qualification.

Et le programme est chargé. Pas moins de six matchs, étalés sur deux ans, un peu partout en Europe. Les Bleues auront cependant le luxe de commencer à la maison, du côté de l’Arena Futuroscope de Poitiers, le 9 novembre prochain face à la Lettonie. Elles s’envoleront ensuite pour les paysages verdoyants de l’Irlande afin de jouer contre l’Eire le 12 novembre. D’ailleurs, voici le programme global.

Jeudi 9 novembre 2023 : France – Lettonie (Poitiers)

Dimanche 12 novembre 2023 : Irlande – France

Jeudi 7 novembre 2024 : France – Israël

Dimanche 10 novembre 2024 : Lettonie – France

Jeudi 6 février 2025 : France – Irlande

Dimanche 9 février 2025 : Israël – France

Le groupe sera forcément amené à beaucoup changer au fil des matchs, et l’avantage d’avoir des adversaires – sur le papier – plus faibles est de pouvoir utiliser ces fenêtres internationales pour tester de nouvelles choses. Est-ce que Toupane sera encore à la tête de l’équipe ? Rien n’est moins sûr, mais ce qu’on peut d’ores et déjà dire, c’est que l’effectif qui commencera la phase et celui qui la terminera sera profondément différent. D’ailleurs, rappel des règles : quatre équipes, le premier qualifié d’office pour l’Euro et le second uniquement s’il fait partie des quatre meilleurs seconds dans l’ensemble des poules. Pour les deux équipes de fin de tableau, c’est ciao.

Source : FFBB