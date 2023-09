Après des débuts NBA gâchés par de multiples blessures, Zion Williamson travaillerait d’arrache-pied pour retrouvait la forme. Une nouvelle qui ravit évidemment la direction des Pelicans.

25,8 points, 7 rebonds et 3,6 passes, en shootant à 60%. Si on ne regarde que les stats, la carrière NBA de Zion Williamson est plutôt une réussite. Là où le bât blesse c’est quand on mate la ligne des matchs manqués. Le colosse n’a en effet disputé que 114 matchs sur les 308 possibles lors de ses quatre premières saisons NBA. La faute à de multiples blessures, aidées probablement par une hygiène de vie (poids) pas forcément adaptée aux exigences du sport de haut niveau.

Constamment absent et au centre de l’actu à cause de ses amourettes, Zion Williamson a même vu les Pelicans s’interroger sur son avenir. À l’approche de la Draft 2023, plusieurs rumeurs indiquaient que NOLA aurait bien échangé son bulldozer contre un pick du Top 3 et en particulier Scoot Henderson. Rumeurs ensuite niées par le front office.

3 mois plus tard, Zion Williamson est toujours un Pelican et il semble mettre toutes les chances de son côté pour rebondir rapidement. Afin d’éviter le cauchemar des deux dernières saisons (29 matchs disputés en tout), celui qu’on surnomme Thanos a mis le bleu de chauffe et passé son été à NOLA pour bosser et se préparer pour la nouvelle saison NBA. Un été intensif que confirme le boss des Pelicans, David Griffin. Des propos rapportés par Christian Clark de NOLA.com.

“Je peux vous dire que, durant cette intersaison, Zion Williamson a été plus souvent dans notre gymnase qu’il ne l’a été dans toute sa carrière. Il a passé la quasi-totalité de l’intersaison à la Nouvelle-Orléans, ce qui fait une différence.”

Le dirigeant des Pelicans apprécie aussi l’envie du joueur de gommer les mauvaises habitudes passées afin de revenir à la meilleure version de lui-même. Un résultat qui ne dépend que de la volonté de Zion himself.

“Il a lui-même beaucoup travaillé dans ce domaine. Il y a consacré beaucoup de temps. En ce qui nous concerne, nous avons certainement appris au fil des ans ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Mais une grande partie de ce travail lui incombe. La question est de savoir s’il est prêt à faire ce qu’il faut pour réussir. “Je pense que souvent, les personnes qui entourent un joueur sont jugées pour leur manque d’efficacité alors qu’en réalité, tout le monde ne donne pas la même chose. Il est arrivé à un point où il le reconnaît et où il est prêt à faire sa part.”

Avec le retour en forme de Zion Williamson, les Pelicans pourraient franchir un nouveau palier dans leur retour au premier plan. La franchise du Bayou était encore dans le Top 3 à l’Ouest lorsque Zion a dû repartir sur la touche. Avec les problèmes de blessure du reste du roster dont Brandon Ingram, les volatiles n’ont pas pu tenir la distance sur la durée, se contentant d’une place au Play-in.

