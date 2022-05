Et bien la voilà la bonne nouvelle du jour ! Les Pelicans l’ont enfin annoncé : Zion Williamson, grand absent de cette saison 2021-22, peut reprendre les entraînements sans restrictions particulières. Une vraie aubaine pour une franchise de New Orleans en pleine bourre qui a potentiellement (re)trouvé sa recette magique.

On n’avait pas vu Zion sur un parquet depuis bien longtemps : normal, il était blessé. En octobre dernier, on l’annonçait juste absent pour le début de saison régulière à cause d’une douleur au pied droit apparue pendant la pré-saison. En novembre, les Pelicans déclarent qu’ils vont devoir faire sans lui pendant encore quelques semaines. Et aujourd’hui, c’est-à-dire six mois plus tard, le constat est amer : le premier pick de la Draft 2019 n’a pas mis le pied sur un parquet NBA de la saison. Une fracture d’un os du pied qui a écarté le jeune patapouf des terrains pendant bien longtemps, et c’est toute la direction des Pelicans qui s’est mise à flipper. En même temps, c’est un Zion juste âgé 18 ans et déjà doté d’une petite bedaine qui s’est retrouvé drafté par New Orleans, la ville qui incarne au mieux le Mardi Gras aux États-Unis. À l’aube de sa potentielle troisième saison, Zion pèse près de 140 kilos, téma le monstre. Pour un physique imposant et très athlétique qui a toujours été sujet aux blessures depuis sa saison universitaire du côté de Duke, un poids aussi important est loin de sonner comme une bonne nouvelle. L’ancien Blue Devil est un vrai phénomène : après avoir été finaliste au titre de Rookie de l’Année en 2020 en ayant joué que 24 matchs, l’intérieur enchaîne avec une deuxième saison à 27 points et 7,2 rebonds de moyenne en 61 matchs (sur 72). La rééducation de Zion après sa fracture a donc pris du temps… et que ce soit en Louisiane ou à Portland, Winnie l’Ourson a pris ses précautions pour être sûr de revenir à bloc. On l’a d’ailleurs aperçu il y a deux semaines du côté de Duke où il avait l’air plutôt confiant, en attestent tous ces dunks.

Quick dunk show from Z after the workout‼️ Missed this guy. Rims didn’t. 👀🔨🔨🔨 @Zionwilliamson pic.twitter.com/fGgf7MIZKv — Duke Men’s Basketball (@DukeMBB) May 11, 2022

Cette reprise de Zion est d’autant plus encourageante pour les Pelicans après cette sympathique épopée printanière. Pour rappel : après avoir passé la difficile étape du Play-in Tournament, les Volatiles ont retrouvé les Playoffs en tant que huitièmes de l’Ouest. Ils ont même réussi à tenir tête pendant les quatre premiers matchs de la série à Phoenix aka la meilleure équipe de la saison régulière, avant de se faire éliminer au Game 6. Une performance exceptionnelle qui a réussi à donner à Zion Williamson l’envie de prolonger dans le Bayou. Oui, une potentielle stabilité a été trouvée avec coach Willie Green, on semble enfin toucher au but à New Orleans, avec en plus un effectif qui – sur le papier – pète le feu. Alors si on liste tout ça : Brandon Ingram, Zion Williamson, C.J. McCollum, Devonte’ Graham, Jonas Valanciunas. Ajoutez autour la surprise José « Grand Theft » Alvarado qui a été prolongé, les très convaincants rookies Trey Murphy III et surtout Herb Jones avec son impact défensif immédiat, et un huitième choix de Draft 2022 qui serait utilisé pour trouver un back-up à Ingram… Pour tous les fans des Pelicans, rêver semble désormais permis.

Après avoir touché le fond du fond, New Orleans ne peut que remonter : merci la belle campagne de Playoffs qui les a propulsés sur le devant de la scène. Ils auront désormais un grand Zion Williamson qui a pris le temps de se remettre en jambes et qui doit donc envoyer les Pelicans en orbite. Rendez-vous en octobre pour le décollage !

Source texte : HoopsHype