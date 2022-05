Faisant partie des belles révélations de ces Playoffs 2022, Jose Alvarado n’est clairement pas un bonhomme qui a froid aux yeux. Au contraire, il est plutôt du genre à placer la barre très haut, lui qui est passé de joueur non drafté à élément important de la rotation d’une équipe compétitive. Son prochain objectif ? Remporter le titre de Défenseur de l’Année. Rien de moins !

Jose Alvarado avait déjà fait parler de lui pendant la saison régulière en enchaînant les actions de petite fouine, lui qui est devenu spécialiste quand il s’agit de se planquer dans le corner pour mieux intercepter des ballons. Lors des Playoffs, il a refait le coup aux meilleurs (coucou Chris Paul), mais il a surtout démontré aux yeux de toute la planète qu’il était – justement – plus qu’une petite fouine. Son intensité, son énergie, et même sa contribution offensive ont aidé les Pelicans à donner quelques sueurs froides aux fans des Suns, qui s’attendaient à vivre une série beaucoup plus tranquille que celle qui s’est terminée au bout d’une grosse bataille en six matchs. En quelque sorte, le joueur américano-portoricain est devenu le symbole de cette équipe des Pels ultra kiffante qui pourrait bien connaître un avenir doré si les planètes s’alignent. Un avenir dans lequel Jose Alvarado jouera peut-être un rôle important, lui qui se voit tout simplement soulever le prestigieux trophée de Défenseur de l’Année un jour.

One day I’m going win DPOY , Mark my word ! — Jose Alvarado (@AlvaradoJose15) May 5, 2022

Visiblement, le titre de DPOY remporté par Marcus Smart cette année inspire des gens. Le guard des Celtics est devenu le premier arrière depuis Gary Payton en… 1996 à remporter le titre de meilleur défenseur et Jose Alvarado a bien l’intention d’être le prochain. Est-ce que le bonhomme s’enflamme un peu ? Est-ce qu’il vise trop haut pour un mec d’1m83 et 81 kilos tout mouillé ? Peut-être, mais Jose a l’habitude de déjouer les pronos et de surpasser toutes les attentes, alors pourquoi pas hein. Petit rappel du parcours d’Alvarado juste comme ça : aucune franchise n’a décidé de miser sur lui à la Draft NBA 2021, il a intégré la Grande Ligue à travers un contrat two-way, et est donc d’abord passé par la case G League. Tout ça avant de s’imposer dans la second unit de Willie Green à partir de l’année 2022, jusqu’à obtenir un contrat de quatre ans avec les Pels et contribuer dans une série de Playoffs. Quand on vous dit qu’il a dépassé les attentes, ce n’est pas juste pour faire joli. Le garçon est un battant, il n’a peur d’absolument personne (ni CP3, ni Joel Embiid), il est prêt à mettre la tête là où certains ne mettraient pas le pied, et est très relou à jouer. Autant de qualités nécessaires pour espérer remporter le titre de DPOY, lui qui avait déjà été élu meilleur défenseur de la conférence ACC sous le maillot de Georgia Tech en NCAA.

Jose Alvarado, c’est clairement l’une des belles histoires de la saison. Et elle pourrait devenir encore plus belle s’il remporte un jour le titre de Défenseur de l’Année. Perso on ne miserait pas dessus vu à quel point c’est compliqué pour un guard de gagner ce trophée, mais Jose a prouvé à plusieurs reprises que rien ne pouvait l’effrayer.

Source texte : Jose Alvarado