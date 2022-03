Jose Alvarado signe chez les Pelicans pour quatre ans : la petite fouine a fait son trou, bienvenue au nouveau chouchou

Jose Alvarado chez les Pelicans, c’est désormais acté. Après un two-way contract signé en juillet dernier, le petit meneur de 23 ans a paraphé un contrat de quatre ans avec les Pels. Une belle histoire pour un joueur pas comme les autres, qui apporte son lot de fraîcheur sur les parquets.

Il est en train de rendre dingues les meneurs adverses grâces à des interceptions, hum…, à sa sauce. Jose Alvarado traine dans l’enclos des Pelicans depuis juillet dernier mais le voilà donc en train de se faire connaître du grand public. Et vous savez quoi ? Bonne nouvelle, puisque le jeune voleur meneur de la Nouvelle-Orléans vient de signer un contrat garanti avec la franchise de Louisiane. On va donc voir évoluer Jose Alvarado en NBA de manière « officielle », et on a hâte de découvrir quel niveau de créativité il peut atteindre dans les prochaines semaines. Cette nouvelle fait d’ailleurs un autre heureux : son porte-monnaie, puisque Jojo va se mettre 6,5 millions de dollars dans les poches pour les quatre prochaines années de service chez les Pels. Bref, celui que l’on surnomme « Grand Theft Alvarado » depuis l’université de Georgia Tech met enfin les deux pieds en NBA. Bang.

Sources: The New Orleans Pelicans are signing two-way guard Jose Alvarado to a four-year, $6.5 million deal. Tremendous undrafted success story. Alvarado gets $3.4M guaranteed over next two years, including $1.5M for rest of this season on top of $800K he’s made so far. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 28, 2022

Ce contrat il ne tombe pas du ciel, car depuis plusieurs semaines le back-up de Devonte’ Graham met tout le monde d’accord sur sa légitimité à fouler les parquets de NBA. L’accélérateur de particules dans notre affaire ? Les dix dernières rencontres, lors desquelles le braqueur du bayou joue en moyenne un peu plus de 23 minutes, marque 10,3 points par match, offre 4,7 passes décisives et réalise 1,8 interception. Ajouté à ça sa rapidité, son dynamisme des deux côtés du terrain et les coups de vice qu’il nous offre quasiment tous les soirs et vous obtenez donc l’une des belles histoires de cette saison 2021-22.

Jose Alvarado signe ce contrat garanti alors qu’il ne reste que sept matchs de régulière aux Pelicans pour garder leur ticket pour le play-in tournament. Actuellement neuvième, les Pels bataillent avec les Lakers et les Spurs juste derrière pour faire partie du top 10 à l’Ouest à la mi-avril. Une expérience en Playoffs pour sa première saison ? Il est clair qu’Alvarado ne dirait pas non, et quelque chose nous dit que… nous non plus.