Alors que les Celtics venaient de récupérer la 1ère place de la Conférence Est, en produisant un jeu formidable des deux côtés du terrain depuis deux mois, les fans de la franchise de Boston viennent de prendre un énorme coup sur la tête ce lundi. En effet, Adrian Wojnarowski de chez ESPN a informé la planète basket que Robert Williams, pivot titulaire de la maison verte, était victime d’une rupture du ménisque.

Pour les gens comme nous, les rêves n’existent pas.

Ce meme, aussi douloureux soit-il, est malheureusement d’actualité pour n’importe quel supporter de Boston. Tout allait si bien, tout roulait si joliment, et paf une terrible nouvelle qui tombe sur Ime Udoka et ses joueurs. Ce dimanche soir, les Celtics accueillaient Minnesota au TD Garden, un match dans lequel Robert Williams jouait et faisait son taf habituel. Sauf qu’en deuxième mi-temps, le pivot va quitter les siens dans l’inquiétude la plus minime, et petit à petit les incertitudes vont commencer à s’empiler dans le Massachusetts. De quoi s’agit-il ? De quelle blessure on parle ? Est-ce que c’est anecdotique ? Ou est-ce plus sérieux ? Hélas, le marteau de l’info a frappé et les dieux de la santé sont venus s’abattre sur Boston. Rupture du ménisque au niveau du genou gauche, Time Lord devra s’absenter pendant plusieurs semaines au minimum… alors que les Playoffs commencent dans 20 jours. On parle vraiment du pire timing possible, sachant que le Woj souligne bien qu’il s’agit de plusieurs semaines au minimum. Plusieurs évaluations complémentaires permettront au joueur et à son équipe d’en savoir un peu plus sur la véritable période d’indisponibilité, mais quoi qu’il en soit la frustration et les soupirs seront bien présents dans les jours à venir du côté de Boston.

Rien ne s’écroule pour autant, mais l’optimisme était tel, un sentiment de stabilité et de tranquillité était si bien installé qu’on ne pouvait envisager cela. Au contraire même, puisque dans certains recoins des villes de basket, on commençait à se demander si ces Celtics ne pouvaient pas aller jusqu’en Finales NBA, voire même aller gagner le titre. Dans le cadre d’une telle blessure, pour un joueur aussi important dans la réussite de Boston, difficile de ne pas envoyer à la corbeille ces belles projections. Ime Udoka devra jongler avec ses autres intérieurs afin de tenir face aux baobabs de la Conférence Est, Daniel Theis et Al Horford ayant pour mission principale de garder le regard avec Joel Embiid, Giannis Antetokounmpo ou encore Bam Adebayo pour ne citer qu’eux. La phrase… fait mal. Car en Robert Williams, les Celtics avaient réussi à trouver un joyaux brut, un diamant à polir à la maison, à leur façon. Monstre athlétique, vrai joueur collectif, l’intérieur était devenu un des chouchous de la fanbase de Boston grâce à ses énormes contres, ses rebonds offensifs et ses actions dont lui seul à le secret. Près de 10 points, 10 rebonds et 2 contres de moyenne, 74% de réussite au tir en 30 minutes chaque soir, ça ne se remplace pas aussi facilement. Et puis, si c’était seulement des statistiques que Roberto apportait au quotidien, ça se saurait. Excellent communicant en défense, parfait complément des Smart, Tatum et Brown pour faire le travail de l’ombre, le géant était le profil parfait pour permettre à ses coéquipiers de rayonner dans leur registre.

C’est un vrai coup dur donc, pour Boston, qui devra trouver des solutions en interne et montrer que ce groupe est suffisamment profond pour emmerder le haut de la Conférence Est en Playoffs. La suite ? Elle sera évidemment dans les updates, c’est-à-dire savoir combien de temps Williams sera véritablement absent, et où se situeront les potes de Payton Pritchard à son retour. Car oui, l’objectif reste tout de même de pousser le navire le plus loin possible afin que Robert réintègre le groupe et permette à Boston de réaliser un dernier virage mémorable au printemps. Dans un monde parfait ? On parle de 6 à 8 semaines sans basket, ce qui imposerait aux Celtics d’accéder aux finales de conférences pour imaginer ce scénario de comeback. Mais ça, c’est de la projection au doigt mouillé, donc sans savoir encore quelle sera la durée réelle d’indisponibilité. Et puis, nos amis du Massachusetts ont quand même posé un contrat long-terme sur Robert, ce qui signifie aussi que Brad Stevens et son management ne prendront aucun risque en ce qui concerne le futur à court, moyen et long terme du jeune Williams.

Tout allait si bien à Boston… et paf, la sale nouvelle qui tombe. Les Celtics prennent un coup dans les cotes, comment vont-ils réagir ? À deux semaines des Playoffs, il y a du pain sur la planche et des solutions à trouver. On espère que Robert Williams reviendra le plus tôt possible, pour ponctuer la sensationnelle deuxième partie de saison de sa franchise.

Source : ESPN