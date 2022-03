Pistons, Magic et Rockets sont ex aequo : 20 victoires et 55 défaites, la course au bonnet d’âne tient toutes ses promesses

Dans cette course sponsorisée par la FFL, Rockets, Magic et Thunder se tirent la bourre. Le but ? Terminer la saison avec le pire bilan possible, tout en sachant qu’à la loterie, aucune différence n’est faite entre les trois plus mauvaises équipes. Non, là, c’est pour l’honneur. À celui qui laissera sa trace à l’histoire.

Peut-on trouver une source de satisfaction dans un exercice à 20 victoires pour 55 défaites ? Sans surprise, la réponse est positive. Comme la totalité de notre lectorat le sait, plus le bilan d’une équipe est mauvais, plus cette dernière a la possibilité de drafter haut. Et si vous êtes de l’infime partie qui vient de l’apprendre en lisant ce papier, alors répondez à ce sondage et expliquez-nous ce que vous faites sur un site de basket. À sept matchs de la fin de saison régulière, les Houston Rockets, le Orlando Magic et les Detroit Pistons – on développe les blazes en entier c’est trop classe – affichent chacun un bilan de 20 victoires pour 55 défaites. Juste derrière eux, le Thunder d’Oklahoma City, une équipe bien plus victorieuse, compte 21 succès pour 53 revers. L’enjeu ? Les trois pires équipes de NBA ont chacune 14% de chance de toper le first pick de la Draft 2022. Celle qui termine en 4e position n’a « que » 12,5% de chance. Dans un principe de tanking donc, les quatre franchises concernées – Rockets, Magic, Pistons et Thunder – voudront assurer le podium des pires bilans tout en continuant de faire progresser la jeunesse. Il est rarissime que la course au bonnet d’âne se tiennent à tel point dans un mouchoir de poche. En conséquence, on aura peut-être le droit à des fins de matchs… détendues.

Thunder: 21 wins The reverse race for Jabari Smith Jr, Paolo Banchero, Chet Holmgren and Jaden Ivey is going down to the finish line. — Brandon Rahbar (@BrandonRahbar) March 27, 2022

On ne vous a pas tout dit. Les trois pires équipes ont chacune 52,1% de chance d’obtenir un choix du Top 4, mais l’équipe qui termine avec le pire bilan a le plus faible risque de tomber au-delà du Top 4. La troisième pire équipe par exemple, a quant à elle 26 % de chance de tomber à la 6e place et 7 % de chance de tomber à la 7e place. Pour ceux qui jouent le jeu à fond donc, tous les matchs à venir sont objets de calculs. Pour les grosses directions, une saison NBA représente plus qu’un résultat sportif, plus qu’une question d’« honneur. » Il ne faut pas sous-estimer leur capacité à lâcher des matchs dans le dernier quart-temps. La course au trio Chet Holmgren – Paolo Banchero – Jabari Smith Jr. est ainsi lancée. C’est l’occasion de commencer à se pencher sur les prospects que les franchises pourraient sélectionner, et par conséquent, d’apprendre à connaître ces différents prospects. Pour les intéressés, voici une petite vidéo de vulgarisation made in Hoops Reference. Bon, on ne sait pas ce que ça vaut, mais l’analyste Twitter @FiveThirtyEight a donné sa projection sur le Top 5 des pires bilans à la fin de saison.