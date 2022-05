Robert Covington signe une prolongation de deux ans chez les Clippers pour 24 millions de dollars. L’ailier arrivé en février dernier sur Hollywood Boulevard a donné satisfaction dans une équipe aux grandes ambitions.

L’histoire entre Robert Covington et les Clippers continue. Annoncé agent libre cet été, on sait finalement grâce à Adrian Wojnarowski, quelle tunique RoCo arborera en octobre prochain. L’affaire ? Deux ans et 24 millions de dollars dans les poches de Covington, et des Clippers qui vont viser le titre la saison prochaine avec le duo Paul George et Kawhi Leonard. Il devient le premier joueur à signer une prolongation entre la fin de saison et et le 30 juin sous le CBA actuel (contrat qui lie la Ligue, les franchises et les joueurs). Symbole que la direction est sûre de ses moves avec cette prolongation réalisée très tôt. Ça ne fait pas de doutes, l’ailier sera l’une des pièces importantes du puzzle Clippers, lui qui est notamment réputé pour ses grosses qualités défensives.

Los Angeles Clippers forward Robert Covington has agreed on a two-year, $24 million contract extension, his agent Andrew Morrison of @CAA_Basketball tells ESPN. pic.twitter.com/myggO0o4Sp — Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 5, 2022

Robert Covington avec Paul George et Kawhi Leonard. Ouais, la défense de la Cité des Anges devrait être bien gardée et les adversaires devront être créatifs pour trouver un moyen de la percer. Covington a déjà prouvé son impact sur ce côté du terrain, notamment cette saison puisqu’il est le seul joueur de NBA à cumuler 90 contres et 90 interceptions. Vous imaginez vous ? Attaquer sur Kawhi, puis demander un écran et se retrouver face à Robert Covington. Ce n’est pas un cadeau. L’ailier des Clipps a également montré qu’il pouvait être un sérieux renfort de l’autre côté du parquet dans une équipe où il s’est rapidement intégré. Il marquait 7.6 points par soir à Portland en début de saison, contre 10.4 à 50% au tir avec Los Angeles, le tout en bien moins de minutes. Covington a même réalisé le record de franchise du nombre de 3-points marqués sur un match. Le 1er avril dernier, il a snipé 11 fois du parking lors de son carton à 43 points face aux Bucks, seulement deux mois après son arrivée. Quel insolent. Bref, on peut dire que son apport est plutôt précieux dans un collectif. Les Clippers ajoutent une nouvelle pierre à un édifice déjà bien monté. Il n’y a plus qu’à espérer que celui-ci ne croule pas sous les blessures et que Tyronn Lue puisse compter sur tous ses soldats sur la durée. Un paramètre qui a manqué cette saison.

What a night for Robert Covington.. he led the @LAClippers offense to a franchise-record 153 points while setting his career-high in points & 3PM! #ClipperNation 🔥 43 PTS (career high)

🔥 8 REB

🔥 2 STL

🔥 3 BLK

🔥 11 3PM (career high & franchise record) pic.twitter.com/yiez0rUKL9 — NBA (@NBA) April 2, 2022

Robert Covington est un vrai joueur d’effectif et après de premiers mois admirables chez les Clippers, l’idylle continue. Lui et ses partenaires ont un objectif commun : décrocher une bague.