Cette nuit, les Mystics de Washington affrontent le Fever de l’Indiana en ouverture de la saison WNBA. D’ailleurs, on espère bien apercevoir Marine Johannès, Gabby Williams ou encore Iliana Rupert sur les terrains US en 2022 pour lâcher notre meilleur cocorico. À l’occasion de ce nouveau chapitre qui s’ouvre, nous vous présentons la nouvelle collection femme de Tarmak, la marque basketball de Décathlon.

Plus besoin de les présenter, Tarmak fait déjà partie du quotidien de nombreux ballers depuis plusieurs années. Que ce soit avec leur partenariat signé avec la NBA en 2021 ou leur savoir-faire à la française, la marque est bien implantée dans le décor, sur tous les playgrounds et tous les parquets de France. Cette fois, la marque souhaite s’adresser directement aux basketteuses avec une nouvelle collection dédiée aux femmes. Un positionnement logique alors que la sélection féminine tricolore s’est rarement aussi bien portée avec une médaille olympique obtenue à Tokyo et un nombre de pratiquantes qui ne cesse d’augmenter. Outre les compétitions internationales et la WNBA, les équipes françaises se portent bien aussi à l’image du récent succès de Bourges en EuroCup. Face à ce constat, Tarmak a eu la meilleure réaction qui soit, en dévoilant la première panoplie conçue par des basketteuses pour des basketteuses. L’idée ? Proposer aux femmes des produits qui leur ressemblent et conçus par des femmes. On valide la démarche à 100%, d’autant que la marque n’a pas fait semblant avec une panoplie complète, de la tenue aux chaussures sans oublier les accessoires qui vont bien.

Honneur à la sneaker, on attaque tout de suite avec une pointure ou plutôt avec la FAST 500. Il s’agit de la première chaussure de basket conçue pour la morphologie féminine et ces dames qui nous lisent doivent déjà bénir ces quelques mots. Pendant deux ans, les ingénieures ont fait fumer leurs cerveaux pour arriver à ce produit final : une chaussure parfaitement adaptée aux pieds des femmes et aux besoins des basketteuses, en termes de confort, d’adhérence et de légèreté. En blanc et noir ou en blanc et menthe, il y en a pour tous les goûts même si on a une petite préférence pour le second coloris par ici pour matcher avec les sublimes maillots du Liberty floqué Marine Johannès ou Sabrina Ionescu.

Côté textile, il y aura aussi de quoi se faire plaisir et éventuellement fiter avec une paire de FAST 500. Là aussi, la marque a écouté les besoin de ses utilisatrices en termes de coupe et de forme pour s’adapter au mieux à la morphologie féminine et donner une grande liberté de mouvement. Le maillot T500 et le short SH500 sont également conçus dans un tissu léger et respirant pour rester au sec même après une grosse séance de cardio.

On gardera bien sûr un œil attentif sur la WNBA tout l’été, puis sur la Coupe du monde féminine organisée en Australie entre le 22 septembre et le 1er octobre prochain. Et si tout ça vous a donné envie d’aller sur le terrain le plus proche pour envoyer quelques ficelles ou de gâter votre entourage, vous savez vers où vous tourner. En plus, ça tombe bien, c’est bientôt la fête des mères…

Source texte : Tarmak