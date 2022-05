Absent depuis la série face aux Bulls à cause d’une blessure au genou, Khris Middleton doit aujourd’hui regarder ses copains affronter le redoutable collectif de Boston en demi-finale de conf’. Mais alors qu’il était initialement annoncé out pour toute la série, le scénario d’un retour n’est pas complètement exclu. On fait le point.

« On verra. » Voilà ce qu’a répondu le coach des Bucks Mike Budenholzer à la question d’un journaliste du Milwaukee Journal Sentinel qui espère voir le retour de Khris Middleton dans la série. Bud et les Bucks envoient des signaux plutôt encourageants dernièrement, eux qui assurent que l’arrière de Milwaukee progresse vraiment bien dans sa rééducation suite à son entorse du genou subie au premier tour des Playoffs. Est-ce qu’on est sur un discours de politicien ou y’a-t-il une vraie possibilité de voir Khris en tenue face aux Celtics ? Difficile de répondre à cette question aujourd’hui mais tout ce qu’on sait, c’est que les champions en titre n’ont pas voulu l’annoncer out pour le Game 5 et potentiellement les matchs 6 et 7. Bud l’a avoué, Middleton ne jouera pas le Game 3 de samedi ni le Game 4 de lundi (tous les deux à Milwaukee), mais ça ce n’est pas vraiment une surprise sachant qu’à la base il était annoncé forfait pour l’ensemble de la série. Pour la suite par contre, la porte reste visiblement ouverte pour l’instant. Il faudra donc surveiller ça de près dans les jours à venir, en espérant avoir d’autres nouvelles encourageantes concernant l’état de santé de Khris.

En prenant un match à Boston, les Bucks ont fait le boulot sur ce début de série face aux Celtics et ont montré que même sans Middleton, il pouvait prendre le dessus sur les Verts. Quand on a un ADN de champion, quand on a une défense solide, quand on sait mettre de l’impact physique et qu’on possède Giannis Antetokounmpo dans son équipe, y’a toujours moyen de s’en sortir. Maintenant, on a clairement vu au cours du Game 2 dans quel secteur Khris pouvait manquer. En première mi-temps, quand le Freak était particulièrement dans le dur contre Grant Williams et compagnie, Middleton aurait été très utile pour apporter ses points à travers son jeu mi-distance. On le sait, la défense agressive de Boston peut mener la vie dure à n’importe quelle superstar (coucou KD) et il faut du soutien derrière pour pouvoir prendre à défaut la team d’Ime Udoka. Jrue Holiday avait notamment été excellent dans le Game 1, mais c’était plus compliqué pour tout le monde dans la deuxième rencontre de la série. Est-ce que l’appui du public du Fiserv Forum peut permettre aux Bucks de reprendre les commandes à la maison lors des matchs 3 et 4 malgré l’absence de Middleton ? À voir. En cas de victoire samedi soir à la maison, Milwaukee mettrait en tout cas une très grosse pression sur Boston et serait en position idéale pour prendre une très grosse option sur les finales de conf’ derrière.

Khris Middleton out pour le Game 3 et le Game 4, mais pas pour le reste de la série pour l’instant. Son retour représente-t-il un fantasme ou y’a-t-il une vraie possibilité de le revoir face aux Celtics ? On croise les doigts pour l’option 2 car c’est quand même plus cool de voir Middleton sur le terrain pour affronter Jayson Tatum, Jaylen Brown and co.

