Arrivé cet été en Italie, du côté de Varese, Willie Cauley-Stein n’a pas mis longtemps à se faire apprécier des fans locaux. Sa technique pour devenir la coqueluche du coin ? Une petite déclaration sur l’éternel débat entre basket américain et basket européen. Willie a choisi son camp, même si c’est un peu cracher dans l’assiette qui l’a nourri durant plusieurs années.

Willie Cauley-Stein, c’est une carrière un peu hachée en NBA. Une belle sélection en 6e position de la Draft 2015, des années plutôt sympa à Sacramento ensuite, puis une chute progressive vers des rôles de partenaire d’entraînement, en enchaînant les contrats très courts et les passages en G League. À tel point que la saison passée, il n’a même pas joué la moindre minute dans la Grande Ligue.

De quoi claquer la porte du pays de l’Oncle Sam et d’aller voir ailleurs ? C’est l’idée, ouais. Un contrat d’une année à Varese, en Italie, histoire de se relancer sur le vieux continent et – pourquoi pas – taper dans l’oeil d’une autre équipe au pays. En attendant, c’est une belle déclaration d’amour au basket européen que le joueur a formulé pour Sportando, tout en ne manquant pas de placer une belle praline à la NBA.

“J’ai choisi de venir en Europe pour l’aspect plus ‘tactique’ du jeu, comparé au jeu de 1 contre 1 qui est joué aujourd’hui en NBA, et qui est conditionné par le désir personnel des joueurs de produire des statistiques. Ici, en Europe, chaque rencontre et chaque ballon sont importants, pas comme en NBA où les 82 matchs se valent tous.” – Willie Cauley-Stein.