Menés 2-0 par les Kings après les deux défaites initiales à Sacramento, les Warriors se retrouvaient face à un must-win game lors de la troisième manche de cette nuit. Et dans ce genre de situation, avoir Stephen Curry dans son équipe est plutôt pratique. Le Chef, auteur de 36 points, a cuisiné les Kings pour relancer Golden State dans la série.

Stephen Curry a pratiquement tout connu dans sa carrière, mais le contexte entourant le Game 3 de cette nuit était nouveau, même pour lui. En effet, jamais – dans l’ère Curry – les Warriors n’avaient été menés 2-0 avant cette série du premier tour face aux Kings. Une situation aussi inconfortable qu’inédite donc pour Golden State. Ce qui n’est pas inédit par contre, c’est la perf de Steph cette nuit.

36 points, 6 rebonds, 3 passes, 1 contre, 2 interceptions, seulement 1 turnover, le tout à 12/25 au tir dont 6/12 à 3-points et 6/6 aux lancers-francs.

Du grand Steph Curry, pile au moment où les Warriors avaient le plus besoin de lui. Malgré l’absence de Draymond Green (et de Gary Payton II), Golden State devait absolument s’imposer sous peine de se retrouver face au poids écrasant de l’histoire (aucune équipe dans l’histoire des Playoffs NBA n’a gagné une série en étant menée 3-0). Mission accomplie, avec panache qui plus est, tout ça sous l’impulsion de Chef Curry qui a mis les Kings dans la sauce à base de grosses banderilles et d’actions dont il a le secret.

Steph Curry was spectacular in the Game 3 win! The @warriors can now tie the series at 2-2 in Game 4 🍿 36 PTS

6 REB

6 3PM SAC/GSW Game 4: Sunday, 3:30pm/et on ABC pic.twitter.com/Tz42qqcEZw — NBA (@NBA) April 21, 2023

Solide sans pour autant être exceptionnel lors des deux premiers matchs à Sacramento (29 points de moyenne, mais seulement 33% à 3-points et 10 turnovers pour 8 assists), Stephen Curry a bien fait comprendre aux Kings que le Chase Center, c’était chez lui. Sactown n’a jamais vraiment espéré dans ce match et c’est parce que le Chef a mis le couvercle à chaque fois que les hommes de Mike Brown tentaient de revenir au score. Les Warriors n’avaient plus qu’à suivre leur leader, bien aidé en plus par une armée de role players hyper précieux autour de lui.

Profitant également de ce Game 3 pour grimper dans la hiérarchie des meilleurs scoreurs de l’histoire des Playoffs (16e all-time désormais), Stephen Curry a relancé les Warriors, et n’a pas manqué de faire une petite dédicace à la NBA en réponse à la suspension de Draymond. Bah oui, il est comme ça Steph. Toutes les sources de motivation sont bonnes, et cette nuit ce sont les Kings qui en ont payé le prix.