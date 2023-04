Irréprochables tout au long de la rencontre, les Clippers se sont finalement inclinés 124-129 à domicile dans une rencontre où Devin Booker a été diabolique avec 45 points. Côté Clippers, Norman Powell a signé la perf’ de sa vie (42 points) mais n’a pas pu empêcher une défaite frustrante pour son équipe.

Le boxscore de la rencontre est à retrouver juste ici.

Malgré la douche froide suite à l’annonce du forfait de Kawhi Leonard en fin de journée, on a assisté cette nuit à une superbe confrontation entre les Clippers et les Suns. Tout commence par un premier quart-temps particulièrement rythmé. On sent d’entrée que les Clippers, marqués par l’absence de leur joueur majeur, vont se resserrer et livrer une grosse partie. De son côté, Devin Booker préchauffe bien comme il faut avec déjà 13 points. Norman Powell lui répond du tac au tac avec 10 unités dans la première manche. Les deux bonhommes sont déjà sur le Thermostat 7, les Suns dominent collectivement mais les Clippers s’accrochent grâce à une grosse défense et un shoot de… Marcus Morris pour clôturer ces douze premières minutes à égalité.

Booker continue d’être injouable et l’assise collective des Suns commence à se faire de plus en plus sentir. L.A. est sur un fil mais s’accroche encore et le vénérable Nico Batum se paie même le luxe de mettre un énorme scotch à Ayton. Solidaires dans les efforts, les Clippers finissent néanmoins par céder et prennent un gros éclat. Trois paniers primés de KD, CP3 et Booker permettent à Phoenix de faire un premier vrai écart (+8). Mais à la force du poignet de Norman Powell et d’une défense très solide, les Clip’s reviennent et l’écart n’est que de trois petits points à la pause, 51-54.

Le duel entre Booker et Norman Powell continue tout au long du troisième quart-temps. Phoenix prend jusqu’à 12 points d’avance et domine un effectif des Clippers qui en dehors de Powell et Westbrook peine à mettre dedans. Batum, Gordon et Morris ne sont pas assez impactants et n’inversent pas la vapeur alors qu’ils trouvent des positions de shoots extérieurs ouverts. Ils termineront à 1/7 à 3-points, rageant. Russell Westbrook de son côté impulse un rythme fou pour coller aux basques des Soleils. Hyper énergique comme à son habitude, Brodie emmène toute son équipe dans son sillage et limite l’écart en dessous des dix points pour encore espérer dans les douze dernières minutes.

Le quatrième quart-temps est une course contre la montre pour les Clippers. Phoenix gère grâce à l’expérience de CP3 et le talent de KD et Booker continue inlassablement de rentrer ses tirs, ce qui complique réellement la tâche à cette équipe de L.A qui ne lâchera pourtant rien, jusqu’au bout. Grâce à Powell encore lui, les Clippers reviennent à deux possessions et espèrent encore faire le braquage. A 1’30 du terme, CP3 est envoyé sur la ligne et manque ses deux lancers, les Clippers ont alors une chance de revenir totalement dans le match mais Hyland voit son tir primé faire une vilaine gamelle… Un ultime shoot à 3-points avec la faute pour Norman Powell entretient l’illusion mais l’affaire est dans le sac.

Les Suns prennent donc cette troisième manche grâce à un Booker stratosphérique et un KD dans ses standards. En face les Clippers auront vraiment tout donné et n’ont pas grand-chose à se reprocher sur cette confrontation. Norman Powell (42 points) a porté son équipe et Russell Westbrook (30 points, 11 passes, 8 rebonds) a insufflé une énergie incroyable pour maintenir L.A. en vie.