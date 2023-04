Ce Game 3, les Suns se devaient de le prendre. Obligatoirement. Absence de Kawhi Leonard, avantage du terrain à récupérer, adversaire à mettre dans les cordes. Tout ça Devin Booker l’avait bien en tête, et il s’est chargé de la mission avec plaisir et… cannibalisme.

Cannibalisme ouais, car Devin Booker a croqué dans ce Game 3 pourtant joué à l’extérieur comme on croque dans une Granny Smith, t’sais, celles qui sont acidulées. Des grands crocs dans une défense qui avait pourtant des choses à proposer, mais à trop vouloir surveiller le lait (KD) sur le feu, dans l’autre casserole l’huile finit pa exploser si l’on n’y prête pas attention. Résultat des courses ? Russell Westbrook et – surtout – Norman Powell ont tout tenté côté Clippers, KD a fini par faire ses stats en détente, mais c’est bien Devin Booker qui repart avec le trophée de joueur du match, car Devin Booker a tout simplement plané sur Los Angeles pendant deux heures.

45 points à 18/29 au tir dont 3/7 du parking et 6/7 aux lancers, 7 rebonds, 3 passes, 2 steals et 2 contres en 45 minutes

45 minutes, oui, car en Playoffs quand t’as un mec dans une zone pareille bah tu ne le sors pas, à part pour un petit pissou. Plus haut que tout le monde, plus vif, plus adroit, et quand vous couplez ça avec un mec dont l’envie est surmultipliée par l’enjeu des Playoffs ça donne donc un festival comme peu de joueurs en NBA sont capables de réaliser. Comme Jamal Murray hier c’est la cinquième fois que Devin Booker passe les 40 en Playoffs, il égale d’ailleurs Charles Barkley au somment du classement maison à Phoenix.

Les Suns ont peut-être gagné plus qu’un Game 3 hier à Los Angeles, ils ont peut-être récupéré plus qu’un simple avantage du terrain. Le démarrage officiel de la campagne Booker 2023, voilà ce à quoi on a peut-être assisté. Des mots forts, mais vous n’avez probablement encore rien vu.