Son départ semblait imminent et c’est désormais chose faite. Max Strus s’est engagé avec les Cavs dans le cadre d’un sign and trade. Le Heat récupère un second tour de Draft alors que les Spurs se sont également greffés au deal.

On savait que Cleveland se cherchait plus de shoot au poste 3 et les Cavs en ont trouvé avec Max Strus. Auteur d’une belle saison à Miami et précieux en Playoffs, le swingman attendait son augmentation cet été. Cleveland n’a pas hésité longtemps en lui offrant 63 millions de dollars sur les 4 prochaines années, soit une moyenne de 16 millions la saison grosso modo. C’est Adrian Wojnarowski d’ESPN qui a dégainé l’info en premier.

Free agent Max Strus has agreed on a four-year, $63M sign-and-trade with the Cleveland Cavaliers, agent Mark Bartelstein of @PrioritySports tells ESPN. In three-team deal, Heat get a second-round pick and Spurs acquire Cedi Osman, Lamar Stevens and a second-rounder. pic.twitter.com/xKAmqlx3aF

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 1, 2023

On récapitule vite fait qui obtient quoi dans ce move :

Cleveland : Max Strus

Miami : un second tour de Draft

San Antonio : Cedi Osman, Lamar Stevens et un second tour de Draft

Côté Cleveland, on continue de se renforcer sur les ailes (Caris LeVert a prolongé, George Niang a aussi signé) et les qualités de shooteur de Strus (37% de loin en carrière) devraient bien fiter autour de Donovan Mitchell mais aussi Darius Garland. Miami, de son côté, voit encore un joueur précieux partir après Gabe Vincent mais il semblait impossible de s’aligner sur une offre pareille vu les finances floridiennes. Enfin, San Antonio profite de son large cap space pour venir filer un coup de main et récupérer un pick au passage. Cedi Osman semblait en bout de course dans l’Ohio et il pourra peut-être profiter de ce nouveau départ pour se relancer au sein d’une équipe qui a toujours apprécié les joueurs internationaux. Lamar Stevens reste quant à lui un role player utile, travailleur et prêt à se battre en défense. On verra quels sont les plans de Pop pour les deux joueurs.

Source texte : ESPN / Adrian Wojnarowski