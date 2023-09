On l’attend tous, mais il peine à se matérialiser. On parle évidemment du transfert de Damian Lillard, autour duquel les discussions s’accélèrent depuis quelques jours sans pour autant donner quelque chose de concret. Une équipe pourrait néanmoins aider à débloquer la situation : les Phoenix Suns, prêts à s’incruster en lâchant potentiellement Deandre Ayton.

Ce n’est pas la première fois que le nom de Deandre Ayton est dans les rumeurs de transfert. Le pivot de 25 ans et ancien numéro 1 de draft a connu des hauts et des bas au pays des Cactus ces dernières années, de quoi remettre en question son avenir en Arizona. Well, here we go again.

D’après l’insider Jake Fischer de Yahoo Sports, un scénario dans lequel Ayton débarque aux Blazers dans le cadre d’un trade de Lillard à plusieurs équipes est à prendre au sérieux. Portland serait en effet intéressé par Dede pour entamer sa reconstruction aux côtés de Scoot Henderson, Shaedon Sharpe et Cie, tandis que les Suns récupéreraient le pivot des Blazers Jusuf Nurkic dans le deal, en plus d’un autre joueur de rotation pour renforcer leur défense et leur profondeur derrière le Big Three Devin Booker – Kevin Durant – Bradley Beal.

The Suns have emerged as a "dark horse" to help facilitate a Damian Lillard trade (or another larger deal) as teams call about Deandre Ayton. For @PHNX_Suns, here's what we're hearing about DA, Jusuf Nurkic, the Blazers, the Raptors and more: https://t.co/AIbiUBkepy pic.twitter.com/eI0AlvJWag

— Gerald Bourguet (@GeraldBourguet) September 22, 2023

Si on n’en est qu’au stade de la rumeur aujourd’hui, on se dit qu’un changement de scène pourrait faire du bien à Deandre Ayton, et peut-être aussi aux Suns.

Ayton aura forcément des responsabilités limitées en attaque aux côtés de Booker, KD et Beal. Ces trois-là vont clairement dominer le ballon dans le périmètre, ce qui ne devrait laisser que des miettes à Deandre. On sait que cela a tendance à frustrer Dede, et on sait aussi qu’un Dede frustré peut vite plomber l’ambiance. À 32 millions de dollars la saison, l’ancien numéro 1 de draft ne se voit pas faire les poubelles, alors que c’est peut-être ce qu’il faut aux Cactus pour trouver le meilleur équilibre collectif : un pivot qui fait le sale boulot, qui défend, et qui ne demande pas la gonfle en attaque.

Chez les Blazers, Ayton aurait un rôle plus important qu’à Phoenix, tout ça au sein d’une franchise qui est en train de poser les bases de la reconstruction post-Lillard. Certes, il passerait automatiquement d’une équipe qui joue le titre à une autre qui va jouer les bas-fonds de l’Ouest, mais Dede pourrait par contre s’épanouir beaucoup plus sur le plan individuel.

The Trail Blazers appear interested in acquiring Deandre Ayton in a potential Damian Lillard trade, per @JakeLFischer (https://t.co/CavmBZWVxy):

“One piece of the developing Lillard negotiations that seems clear: Portland has strongly considered acquiring Phoenix Suns center… pic.twitter.com/vH3IkwDKSY

— Evan Sidery (@esidery) September 23, 2023

Si les Suns ont indiqué durant l’été qu’ils voulaient garder Ayton et que le nouveau coach Frank Vogel compte beaucoup sur lui, les paramètres ont peut-être changé à Phoenix avec l’évolution du dossier Lillard. Les Cactus semblent au minimum “ouverts” aux discussions, reste à voir jusqu’où elles iront.

___________

Sources texte : Yahoo Sports / PHNX Sports / Arizona Sports