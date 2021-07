Damian Lillard ne compte pas demander son transfert… pour l’instant : rumeur démentie, mais gros coup de pression sur les Blazers

Après les dernières news concernant Damian Lillard et une potentielle demande de transfert à venir, on attendait avec impatience la conférence de presse du sniper des Blazers hier soir avec Team USA. Une conférence de presse dans laquelle Dame a démenti les rumeurs… tout en mettant un gros coup de pression sur la franchise de Portland.

« Damian Lillard va demander un transfert dans les jours à venir. » Vendredi, en plein milieu de l’aprem, un certain Henry Abbott de TrueHoop avait balancé une bombinette et très vite, l’avenir de Dame à Portland est revenu à la une de l’actu. Peu après, le journaliste de Yahoo Sports Chris Haynes – proche de Lillard – publiait un papier suite à un entretien en tête-à-tête avec le franchise player de Portland. Et à environ 45 minutes de la conférence de presse de Damien avec Team USA hier, on apprenait qu’une réunion était prévue entre Lillard, le nouveau coach Chauncey Billups et le manager général des Blazers Neil Olshey. Bref, beaucoup de choses à digérer en peu de temps, tout ça dans un dossier XXL qui semble chauffer de plus en plus. C’est donc dans ce contexte-là que Dame D.O.L.L.A. s’est pointé devant les journalistes, des journalistes qui – sans surprise – s’en foutaient pas mal du dernier match de prépa de Team USA. Non, le sujet numéro un, c’était évidemment l’avenir de Lillard à Portland et cette potentielle demande de transfert à venir. On va le dire tout de suite, comme ça c’est fait : non, Damian Lillard ne compte pas demander son transfert. Petite pensée aux fans des Blazers, forcément soulagés après avoir passé plusieurs heures en PLS. Mais attention les ami(e)s, ce n’est pas pour autant que l’avenir du bonhomme s’inscrit forcément dans l’Oregon. Car ce qu’on retient surtout de la conférence de presse de Dame, c’est le coup de pression qu’il vient de mettre sur l’ensemble de la franchise de Portland. Les éliminations prématurées en Playoffs, ça suffit, il est temps que ça change (via ESPN).

« À l’heure actuelle, je ne sais pas ce que je vais faire [concernant son avenir, ndlr.]. Ce que je peux dire, c’est que dans mon cœur j’ai toujours voulu faire l’ensemble de ma carrière sous le maillot des Trail Blazers. Mais au bout d’un moment, vous voulez gagner. Et je veux gagner avec le maillot des Trail Blazers, mais nous devons progresser vers cet objectif. Nous devons avoir un sentiment d’urgence par rapport à notre prochaine étape et comment on avance. Nous ne sommes pas une mauvaise équipe, nous sommes une équipe qui gagne. L’environnement est bon, nous avons une belle ville, des grands fans, il y a beaucoup de choses positives. Mais je pense que nous avons atteint un point où il faut se dire, OK, ça ne suffit pas. Est-ce qu’on veut vraiment tout gagner ? Est-ce vraiment notre objectif ? On doit faire des choses qui montrent cela. On doit agir en ce sens. Cette volonté de gagner à ce niveau-là, c’est tout ce qui compte depuis le début. »

Le message est envoyé. Un message qui offre un vrai contraste avec les anciens propos du GM Neil Olshey, qui avait surtout pointé du doigt Terry Stotts pour expliquer le nouvel échec des Blazers en Playoffs. Spoiler Neil, il va falloir que tu te bouges car Dame demande clairement du renfort. C’est bien beau d’avoir ramené Chauncey Billups à la casa, mais si tu crois que c’est ça qui va le convaincre, tu risques de tomber de très haut.

« Je ne suis pas en désaccord avec le fait que Chauncey soit capable de changer notre équipe et nous faire progresser. Mais je pense que si vous regardez notre équipe telle qu’elle est, je ne vois pas comment on peut dire ‘c’est une équipe qui peut jouer le titre, on a juste besoin d’un nouveau coach’. »

Boum. Pas de doute, il va falloir que ça bouge dans les semaines à venir. On ne peut pas imaginer un scénario dans lequel on vit une intersaison calme du côté de Portland. Damian Lillard veut un meilleur supporting cast, point barre. Et si ce genre de décla peut forcément toucher certains de ses coéquipiers dans leur fierté, Dame n’a aujourd’hui plus le temps : 31 ans, bientôt une décennie dans la Grande Ligue, zéro bague, deux éliminations consécutives au premier tour des Playoffs depuis 2019 malgré ses immenses exploits, c’est bon là stop. Chris Haynes, qui a donc pu échanger avec Dame tout récemment, est catégorique : Lillard n’a jamais été autant frustré, et il veut absolument jouer le titre. À partir de là évidemment, la pression est sur les épaules des dirigeants de Portland, qui doivent faire en sorte de répondre à ses attentes sous peine de le perdre un jour. On connaît la grande loyauté de Lillard, mais attention à ne pas la prendre pour acquise car on parle d’un immense compétiteur. Aujourd’hui, comme l’indique l’insider de Yahoo Sports, Dame n’est pas encore arrivé au point où il souhaite demander son transfert. Par contre, il veut clairement voir une amélioration du roster, et vite.

Damian Lillard a toujours la tête à Portland. Mais Damian Lillard veut surtout gagner un titre. Et si les Blazers ne peuvent pas lui offrir une opportunité concrète et sérieuse pour jouer dans la cour des grands, il arrivera un moment où cette demande de transfert passera de la rumeur à la réalité. À Neil Olshey de faire ce qu’il faut pour que ça n’arrive pas.

Source texte : ESPN, Yahoo Sports

Our buddy Chris Haynes (@ChrisBHaynes) had a chance to sit down with Damian Lillard and talk about where he currently stands in his career and with the #Blazers. Chris joined us today and shared a bit of what they discussed. For Chris' full appearance: https://t.co/xqTYFPsKX1 pic.twitter.com/yL89RQf1OZ — Dan Patrick Show (@dpshow) July 16, 2021

Damian Lillard says he woke up to reports of him on the verge of requesting a trade “is not true.” And says secondly, “I haven’t made any firm decisions on what my future will be.” — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) July 16, 2021