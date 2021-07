Damian Lillard pourrait demander son trade dans les prochains jours : sources tkt mais attention, quand il y a de la fumée il y a du feu

Ce n’est pas LE gros dossier de l’été mais ça pourrait le devenir. Spoiler, pas de mensonge dans les lignes qui vont suivre, pas de spéculation gratos, juste un transfert de données de la part du dénommé Henry Abbott, qui a donc l’air d’en savoir un peu plus que tout le monde sur le dossier… Damian Lillard. Car c’est bien de Dame dont on parle, et Dame serait donc selon Henry sur le point de demander un trade ?

Les raisons seraient nombreuses de le voir partir. Besoin de jouer pour une franchise compétitive en plein prime, le player emporwement qui fait de plus en des siennes, et globalement toutes les franchises de la Terre qui s’attacheraient bien ses services en vendant pères et mères. Mais attention, car les raisons de le voir rester peuvent également s’entendre, entre les liens intenses existant entre le sniper et sa franchise, sa ville, sa région, ou encore le statut, quasiment, de dernier bastion parmi les joueurs attachés à leurs principes, un statut que Dame pourrait bien être tenté de cultiver. Malgré tout, et toujours selon HA, la propriétaire des Blazers Jody Allen, la sœur de Paulo, aurait dans l’idée de vendre prochainement sa franchise et les différents camouflets récents made in Portland pourraient ainsi pousser l’horloger au numéro O à reconsidérer son amour pour Rip City. On parle d’échecs successifs en Playoffs, on parle d’un supporting cast digne de ce nom qui se fait attendre, on parle d’une Conférence de presse ubuesque faisant la part belle au nouveau coach en place Chauncey Billups, proche de Dame, mais oubliant de manière incroyable de ne pas différencier l’homme de l’artiste. Bref beaucoup de brouillard actuellement sur les Blazers et selon l’un des pires ennemis de Victor Newman – faut avoir la ref – on pourrait donc avoir dans les jours qui arrivent l’une des plus grosses Woj Bomb de ce début de décennie.

Sous contrat jusqu’en 2024, Damian Lillard est actuellement en pleine préparation pour les Jeux, avec un paquet de partenaires potentiels car, oui, on a quand même un peu spéculé depuis deux heures. Parmi les dix meilleurs joueurs de la Ligue au bas mot, celui qui porte les Blazers à bout de bras et de poignet depuis dix piges a en tout cas la « chance » de plus ou moins pouvoir décider de son destin puisqu’on rappelle ici et sans haine que la NBA a pris l’habitude de vivre en fonction des humeurs et/ou diktats de ses plus grandes stars, qu’elles soient réputées silencieuses, assimilées à un serpent ou adeptes des strip-clubs, oui on aime parler en langage codé.

La bombe est lancée, un énorme pavé dans la mare ou un galet dans l’océan l’avenir nous le dira, mais en tout cas le père Abbott méritait qu’on lui fasse écho. On reste bien entendu aux premières loges prêts à bondir sur la première info, alors laissez la police faire son travail et soyez sûrs que dès que nous aurons de plus amples informations vous en serez les premiers informés.