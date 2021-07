La Draft NBA de retour au Barclays Center : bonne nouvelle pour Adam Silver, qui n’aura plus à envoyer le lien de la réunion Zoom

Après une édition 2020 en distanciel, la Draft NBA est de retour au Barclays Center cette année, pour le plus grand plaisir des fans. C’est quand même mieux de voir les jeunes pépites de demain sur la scène avec Adam Silver plutôt que de fêter depuis leur salon, même si ça fait un peu plus de trajet pour certains.

With the 1st pick of the 2021 NBA Draft, the Detroit Pistons select… La foule sous pression en attendant le nom du joueur annoncé, les jeunes qui attendent d’être appelés pour monter sur l’estrade aux côtés de Monsieur Propre d’Adam Silver pour la traditionnelle photo avec la casquette, le mec invité à la Green Room qui est finalement descendu jusqu’au pick 20… Alala, quel plaisir de retrouver la Draft en présentiel. On ne dit pas que c’était décevant d’avoir la Draft en visio en 2020 (si), mais ça a quand même une autre saveur de revenir au Barclays avec du public, et puis comme ça on aura le droit à la photo de classe à la fin. Bon, après, c’était pas si mal en distanciel, la NBA avait bien taffé pour que la cérémonie soit propre, et puis quand on voit le monde qu’il y avait dans la baraque des Ball pour LaMelo, finalement c’était un mal pour un bien la visio. Avec le retour des fans dans les salles, on se doutait que la tendance allait être suivie pour la Draft, et l’ami Shams Charania de The Athletic a donc confirmé l’info : la Draft aura bien lieu au Barclays Center le 29 juillet prochain, comme c’était le cas dans un monde pré-pandémie.

Tickets for the July 29 NBA Draft will be available for the public on Monday, league says. https://t.co/PGljMXUmdi — Shams Charania (@ShamsCharania) July 15, 2021

Si on imagine qu’il y aura tout de même quelques restrictions et un protocole sanitaire à respecter, ça fait plaisir de retrouver une Draft en bonne et due forme. Les invit’ pour la Green Room sont d’ailleurs déjà partis d’après Shams. Pour le public, les places seront mises en vente lundi et s’écouleront… lundi probablement, pour fêter le retour de l’évènement préféré des Kings, et du Thunder pour les dix prochaines années. Et même pour nous téléspectateurs, les réactions public à l’annonce des choix nous donneront un petit avant-goût des rookies qui auront la cote auprès des fans, et ceux qui doivent se faire connaître sur le parquet. On n’est pas à l’abri qu’un mec se fasse huer dans l’enceinte (coucou Kristaps), mais bon les Knicks n’ont que le pick 19 donc il y a quand même moins de pression pour les New-Yorkais.

C’était sympa la visio pour voir les salons des gars, mais maintenant place à la vraie Draft bien comme on aime, avec du public au Barclays Center. Et puis comme ça Adam Silver se sentira un peu moins seul que dans son studio à annoncer les choix des franchises. Peut-être que la poignée de main sera troquée par un fistbump avec le commish, mais un semblant de retour à la normale, ça fait quand même du bien.

Source texte : The Athletic