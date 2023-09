Alors que son avenir sur le banc de l’Équipe de France semblait incertain, Vincent Collet a reçu le soutien de son président, Jean-Pierre Siutat. L’ancien coach de la SIG et des Mets est bien parti pour guider les Bleus jusqu’aux Jeux Olympiques de Paris 2024.

Le 30 août dernier, Jean-Pierre Siutat avait publiquement admis que le futur de Vincent Collet serait discuté suite au désastre du Mondial des Bleus. Changer de coach à un an des Jeux Olympiques semblait un scénario envisagé par le board tricolore. Presque trois semaines plus tard, le boss du basket français a visiblement tranché en faveur du technicien en place.

Invité de l’émission de Stephen Brun sur RMC, Jean-Pierre Siutat a réaffirmé sa confiance en Vincent Collet, un coach qu’il s’attend à voir sur le banc des Bleus en 2024 aux Jeux Olympiques.

“Après un échec, on cherche toujours des fautifs. Les deux premiers fautifs, c’est d’abord le head coach donc Vincent. On a connu cette situation en 2016 et 2017. Il y a eu des critiques sur les Jeux et en 2017, en Turquie. Et puis le deuxième, à travers la fédération, ça peut aussi être son président. On voit quand même ce qui se passe…

Bien sûr, les joueurs, le staff, tout le monde est responsable sur l’échec comme tout le monde doit s’approprier une victoire et une médaille. Deux fois, Vincent nous avait remis sa démission en 2016 et 2017 et deux fois je l’avais refusée car je croyais qu’il avait la capacité de rebondir et il l’a fait. On verra ce que l’on décidera tous ensemble, mais très sincèrement je pense que Vincent restera l’homme de la situation pour mener l’équipe en 2024.”