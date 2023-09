Les 30 Previews en 30 Jours sont lancées ! La saison 2023-24 débutera le 24 octobre et comme chaque année, on vous présente chacune des 30 franchises de la ligue, en détail, à travers des articles évidemment mais aussi avec une preview en vidéo, tous les jours à l’heure du déjeuner.

Au menu ? Le coup d’œil dans le rétro, le marché de l’été, le roster, la question de la mort, le Gérard d’Or, le pronostic… on prend les mêmes et on recommence en tentant de se projeter au mieux pour cette nouvelle saison. Aujourd’hui ? Place à la preview des Portland Trail Blazers !

Première preview de la série préférée de ton joueur préféré, pas forcément une très bonne nouvelle pour les fans des Blazers. On attend toujours des nouvelles du clan Damian Lillard car le transfert de Dame sera le réel point de départ de cette saison 2023-24 et même de la reconstruction de la franchise. Pour le reste ? Beaucoup de jeunes talents dans cette équipe (Scoot Henderson, Anfernee Simons et Shaedon Sharpe notamment) mais il faudra probablement du temps pour mettre en place un renouveau qui chante. Des questions qui n’en demeurent pas moins excitantes et on suivra donc de très près ces nouveaux Blazers. Pour en savoir plus aujourd’hui ? Une douzaine d’articles sur ton site pref et donc cette petite douceur en vidéo. Enjoy !