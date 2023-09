Salaires des Portland Trail Blazers – saison NBA 2023-24

Source image : montage via CC0 Public Domain via www.publicdomainpictures.net

Qui dit nouvelle saison NBA dit petit point sur les finances des uns et des autres. Qui se la joue économe, qui donne des sueurs à son banquier, qui est carrément dans le rouge, on fait le bilan franchise par franchise. Aujourd’hui, place aux Portland Trail Blazers.

# Pour tout comprendre sur les salaires NBA :

Les salaires 2023-24 des Portland Trail Blazers

Source tableau : HispanosNBA.com

Situation financière par rapport au salary cap

Le seuil de la Luxury Tax est fixé à 165,294,000 $ cette année.

$ cette année. Le Salary Cap de la NBA est fixé à 136,021,000$ cette année.

Avec $164,964,585 engagés contractuellement sur cette saison 2023-24, les Blazers ont évité de se mettre dans le rouge mais leur marge de manœuvre reste très limitée et ils demeurent sous la menace de la Luxury Tax selon les prochains moves qu’ils effectueront.

Dur de se projeter financièrement sur les Blazers car l’état des comptes dépend aussi du dossier Damian Lillard et c’est le flou le plus complet autour du meneur historique de Portland. Restera, restera pas, jusqu’à quand ? Bref, au moment d’écrire ces lignes, c’est bien Dame Dolla qui trône en haut de la masse salariale des hommes de l’Oregon. Mais pourra-t-on écrire la même chose d’ici quelques mois ? Ça…

Joueurs sous contrats garantis pour la saison 2024-25 :

Damian Lillard

Jerami Grant

Anfernee Simons

Jusuf Nurkic

Matisse Thybulle

Scoot Henderson

Nassir Little

Kris Murray

Rayan Rupert

Si on ajoute la team option de Shaedon Sharpe, les Blazers ont un bon petit groupe de joueurs verrouillés pour les prochaines années. Reste que là encore, on ne mettra pas notre main à couper quant à savoir qui reste et qui part. Si Lillard s’en va, d’autres cadres pourraient suivre pour laisser les pleins pouvoirs à la jeune garde (Henderson, Sharpe).

Trois joueurs à surveiller cette saison :