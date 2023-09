La TrashTalk Fantasy League reprendra bientôt ses droits, et avec elle une bonne raison de se ronger les ongles devant les perfs de vos joueurs favoris. Sur qui miser ? Qui éviter ? Comment bien jouer ? On essaie de vous aiguiller franchise par franchise, et aujourd’hui on part direction Portland pour vous parler des Blazers !

#Les bons plans annoncés : Scoot Henderson, et encore faudrait-il qu’on sache qui jouera avec lui cette saison

On ne va pas se mentir, c’est un immense bordel à Portland car à l’heure de ces lignes personne ne sait vraiment qui composera l’équipe de Chauncey Billups cette saison. Damian Lillard veut partir donc Damian Lillard va partir, et forcément le roster des Blazous s’en verra grandement impacté car de nouvelles grosses têtes pourraient arriver dans l’échange avec Dame DOLLA. Difficile donc de se projeter sur la saison à venir, notamment avec des mecs comme Anfernee Simons et Jusuf Nurkic dont on ne sait pas s’ils seront toujours là en novembre, voire en février.

Dans une optique de sécurité on vous conseillera donc 1) d’attendre les éventuels trades avant de vous faire une idée ou 2) de partir du principe que Scoot Henderson et Jerami Grant sont les deux joueurs les plus à même de taper de gros scores TTFL sous le maillot de Portland cette année. A un niveau moindre on surveillera également Shaedon Sharpe, amené à devenir l’un des leaders de la franchise mais pour qui 2023-24 ne sera peut-être pas – encore – la saison de l’explosion.

Ndlr : ce paragraphe peut être amené à exploser n’importe quand à partir de là tout de suite maintenant

#Les trois meilleures moyennes de l’équipe la saison passée

Damian Lillard : 45,7 points

Jerami Grant : 28,7 points

Jusuf Nurkic : 25,6 points