Vidéo : les meilleurs dunks de Shaedon Sharpe en 2022-23

Sélectionné en 7e choix de la Draft NBA 2022 par les Portland Trail Blazers, Shaedon Sharpe n’a pas mis beaucoup de temps pour se faire remarquer dans la Grande Ligue. Et pour cause, le gamin fait déjà partie des dunkeurs les plus impressionnants du circuit.

Parmi nos regrets de la saison dernière, il y a cette décision de Shaedon Sharpe de se retirer du Slam Dunk Contest au All-Star Weekend de février. Car s’il y en avait bien un qui semblait capable de redonner ses lettres de noblesse au concours de tomars, c’est le jeune arrière des Blazers. Si son nom ne résonne peut-être pas encore dans la tête des fans “grand public” de NBA, ses incroyables qualités athlétiques lui ont permis de s’illustrer au cours de sa première saison chez les pros. Tout au long de sa campagne rookie, Shaedon Sharpe a accumulé les dunks de folie, le plus souvent avec la tête au niveau du cercle. La preuve, en plein milieu de la régulière, Bleacher Report a sorti une compilation de 15 bonnes minutes avec ses plus gros exploits aériens, vidéo qu’on a voulu vous partager parce qu’on aime faire plaisir.

Alors bien sûr, les Blazers attendront plus de la part de Sharpe que ses gros dunks. Mais outre ces highlights venus tout droit de Pluton, la pépite de Portland a su prouver en fin de saison qu’elle avait également le talent pour devenir un joueur offensif impactant en NBA. Hâte de voir ce qu’il peut nous proposer dans son année sophomore aux côtés de Scoot Henderson.