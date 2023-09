82 matchs, du 24 octobre 2023 au 14 avril 2024. 82 matchs par franchise, 30 franchises, 15 joueurs par franchises. 450 joueurs. 30 previews en 30 jours, et pour ces previews 5 questions par franchise. 150 questions. Faut être doué en calcul hein. Aujourd’hui ? Les cinq grandes questions des Portland Trail Blazers pour la saison NBA 2023-24 !

#1 : Comment vivre sans Damian Lillard ?

On ne sait pas où, on ne sait pas quand et on ne sait pas comment… mais on sait. On sait que Damian Lillard quittera les Blazers “prochainement”, alors faute de pouvoir capitaliser – déjà – sur ce qui arrivera en retour, on commence à imaginer la vie sans celui qui faisait la pluie et le beau temps en ville depuis plus de dix ans. Plus de 20 000 pions en onze saisons ça ne s’oublie pas du jour au lendemain, c’est un VRAI divorce, et avant la renaissance les Blazers auront peut-être droit à leur période de blues. Des inconvénients évidemment, perdre un septuple All-Star et accessoirement meilleur joueur de l’histoire de votre franchise si vous avez moins de 50 ans c’est… dur, mais des avantages, aussi, puisque se libérer du joug inconscient de Dame permettra probablement à quelques jeunes hommes de s’affirmer. Et ça c’est quoi ? C’est une transition parfaite vers le deuxième paragraphe.

#2 : Scoot Henderson peut-il être Rookie de l’année ?

Bim bam boum, veuillez accueillir le nouveau roi de la ville. Désolé Anfernee, désolé Shaedon, vous serez peut-être de merveilleux lieutenants mais le futur à Portland c’est HIM. Him c’est Scoot Henderson, meneur de jeu n°3 de la dernière draft et amené à dominer dès son Day 1 en NBA. Véritable dragster monté sur ressort, possédant en sus la fibre du leadership, Scoot aura à cœur cette saison de planter le décor, et l’obtention du trophée de Rookie Of the Year serait une belle manière de le faire. Ses principaux concurrents : Victor Wembanyama et Chet Holmgren principalement. Un Alien et une Licorne, on se croirait sous acide mais c’est bien face à ces deux géants que Scoot fera face cette saison dans la course au ROY. La chance du meneur des Blazers ? Une concurrence que l’on dit potentiellement fragile physiquement et qui sera peut-être amenée à être load managée, c’est à dire à louper quelques matchs, de temps en temps, pour souffler. Scoot lui n’a pas besoin de souffler, le plein est fait pour 82 matchs car, oui, on peut donc mettre 82 litres de mélange dans le réservoir d’un scoot.

#3 : Jusuf Nurkic sera-t-il transféré à la deadline ?

Il commence à faire partie des meubles mais, contrairement au bon vin, il n’est pas meilleur d’année en année. Toujours parmi les pivots les plus solides de la Ligue, Jusuf Nurkic n’en demeure pas moins le nom n°1 qui revient lorsque l’on évoque des rumeurs de transfert à Portland. Depuis 4 ans environ, ah ouais, quand même. Un peu à l’image de Myles Turner chez les Pacers, Jusuf produit, on ne peut pas dire qu’il soit mauvais, mais… disons qu’on ne sait pas trop où on va avec lui. De plus, les Blazers sont actuellement en pleine reconstruction et le moment est donc idéal pour se débarrasser de leur pivot bosnien, qui valait encore 13,3 points et 9 rebonds de moyenne la saison passée mais qui semble définitivement sur la pente descendante désormais. Avis aux amateurs, pour récupérer le Bosnian Beast il vous en coûtera 54 millions sur les trois prochaines saisons, et on vient tout à coup de comprendre pourquoi les Blazers galéraient tant à le refourguer depuis quelques mois.

#4 : Quelle année 2 nous réservera Shaedon Sharpe

Ce sera l’un des principaux focus de la saison à Portland. Shaedon Sharpe doit prouver, comme Zach LaVine avant lui – par exemple – qu’il n’est pas un simple voltigeur mais bien un vrai combo guard capable d’être le titulaire d’une franchise NBA. Les premières bribes ont été impressionnantes malgré un refus d’obtempérer assez manifeste au moment de passer la balle aux copains, mais offensivement le jeune Canadien formé chez les Wildcats a TOUT ce qu’il faut pour devenir un crack. Ça va vite, ça va haut, ça peut shooter, un mix entre Rookie Westbrook, Rookie Morant et Rookie Shannon Brown, bref le genre de gamin dont on ne va rater absolument aucune minute. L’objectif pour Bae Shae ? Devenir l’une des têtes d’affiche du nouveau programme Blazers, de celles qui font le show ET qui ramènent des victoires. Chiche ?

#5 : Objectif réel : le pire bilan de la Conférence Ouest ?

On ne va pas se mentir. Une fois toutes les infos digérées lorsque Damian Lillard sera parti, une fois les premières envolées de Scoot Henderson effectives, la question qu’il conviendra de se poser très vite à Portland sera : ne serait-il pas l’heure de commencer à prendre de belles branlées, pour l’avenir ? Avec un peu de chance ce sera déjà le cas, et dans le cas contraire il faudra donc se poser très vite la question du réel objectif de cette saison. Scoot Henderson, Shaedon Sharpe, peut-être Anfernee Simons… le futur semble clair sur les lignes arrières, le talent est là, mais il faudra probablement viser la trade deadline de février, dans un premier temps, puis la Draft 2024, pour aller chercher du grand, du costaud. Garder son pick selon les prospects disponibles, s’en servir pour construire au mieux l’équipe du futur, mais très clairement on attendra rien d’autre de 2023-24 qu’une superposition de défaites en vue de la Lottery. Allez, soufflez, y’a pas de honte, c’est même déjà arrivé à des gens très bien.