La saison 2023-24 des Washington Wizards… dans un monde idéal

C’est la nouveauté de la saison à la rédaction de TrashTalk. Les 30 previews en 30 jours c’est bien, analyser chaque joueur de chaque équipe pourquoi pas, mais se laisser aller à sa propre imagination, parfois, ça ne fait pas de mal et ça empêche même de vieillir. Tout au long de ces previews l’équipe vous proposera donc le scénario… parfait pour chaque franchise NBA en 2023-24. Et si d’aventure votre équipe lâchait une disasterclass cette saison, vous pourrez toujours relire ce papier en avril et vous convaincre que tout s’est bien passé. Aujourd’hui ? Les Wizards de Washington !

Bilal Coulibaly nouveau chouchou de la NBA, et les jeunes Wizards lui emboitent le pas

Il est beau, il est jeune, il est Français et il sait déjà presque tout faire. En moins de trois semaines, Bilal Coulibaly a donné raison à une fanbase qui n’en finit plus de grandir. 15 points, 6 rebonds, 5 passes et 2 steals de moyenne, deux fois par semaine dans le Top 10 de la nuit, un début de saison si impressionnant que Bilou récupère une place de titulaire aux côtés de Tyus Jones, Jordan Poole, Kyle Kuzma et Daniel Gafford. Les saisons de gorets de Wemby, Holmgren et Henderson ne permettent pas à Coulibaly d’exister dans la course au ROY, mais sa progression est si fulgurante qu’on se prend à rêver très fort à Washington. Le plus fort dans tout ça ? C’est que les autres gamins s’y mettent aussi. Johnny Davis est parfait dans son rôle de back-up et fait enfin décoller sa carrière, Deni Avdija s’impose comme l’un des two-way players les plus solides de NBA, quand à Jordan Poole et Kyle Kuzma ils réussissent l’exploit d’être sur le terrain aussi… solides que fous. Au final, Bilal Coulibaly intègre la All-Rookie First Team aux côtés des trois nommés ci-dessus et d’Ausar Thompson, et le front office des Wizards se tape dans les mimines en avril après une saison compliquée au niveau du bilan mais qui en appelle de bien plus réussies.

Alors comme ça Wes Unseld Jr. est un vrai stratège ?

Celle-là il fallait la voir venir, mais voir Wes Unseld Jr. sur le podium du classement du Coach Of the Year n’a finalement rien d’illogique. Jordan Poole canalisé, Kyle Kuzma repositionné poste 5 sur certaines séquences et Bilal Coulibaly utilisé à quatre postes différents ? Du WUJ dans le texte, et si les 28 victoires finales font tâche le contenu de cette saison nous aura plu. Vient-on d’imaginer un coach qui gagne 28 matchs dans une saison être sur le podium du COY ? Tout à fait, mais on rappelle que cet article sort tout droit de l’imagination d’un diabolique laborantin. Bref, dans un monde idéal on se dit que l’une des très bonnes surprises des Wizards pourrait venir cette saison du banc, de toute façon on part de si loin qu’on ne pourra pas être déçu. La progression de ce jeune roster passera en tout cas par la présence d’un vrai meneur d’hommes sur le banc, un meneur d’hommes qui devra manier aussi bien le phrasé que le Velleda. Wes Unseld Jr. prendra-t-il ce rôle ? Relisez le titre de cet article.

Saison de tanking récompensée, first pick récupéré

Vous l’avez compris plus haut, dans un monde idéal tout le monde trouve son rythme et sa place… sans pour autant collectionner les victoires. Là n’est pas – du tout – l’objectif de la saison à Washington, un objectif qui serait plutôt à l’empilage de défaites afin de récupérer en juin un gros pick de draft, si possible le plus haut. 28 victoires et 54 défaites plus loin voilà donc les Sorciers avec le quatrième pire bilan de la Ligue (Hornets, Blazers et Pistons composent le tiercé de la mort), et par conséquent le quatrième meilleur pourcentage (seulement) de choper le first pick. Le Dieu des boules (Thierry Beccaro) a entendu les prières du board de Washington et c’est la franchise de la capitale qui repart avec le gros lot, premier choix qui sera utilisé un mois plus tard pour drafter… Alexandre Sarr, vive la France et les doux rêves. Les Wizards possèdent désormais deux des plus belles pépites de la planètes, l’un est né à Saint-Cloud et l’autre du côté de Toulouse. Et cette phrase est incroyable.

Un scénario parfait pour les Washington Wizards, scénario qui plus est teinté en bleu, blanc et rouge. Pose cette bouteille désormais jeune rédacteur, et remets-toi au travail.