C’est la nouveauté de la saison à la rédaction de TrashTalk. Les 30 previews en 30 jours c’est bien, analyser chaque joueur de chaque équipe pourquoi pas, mais se laisser aller à sa propre imagination, parfois, ça ne fait pas de mal et ça empêche même de vieillir. Tout au long de ces previews l’équipe vous proposera donc le scénario… cauchemar pour chaque franchise NBA en 2023-24. Et si d’aventure votre équipe lâchait une masterclass cette saison et que vous n’avez pas envie d’être heureux, vous pourrez toujours relire ce papier en avril et vous convaincre que tout s’est mal passé. Aujourd’hui ? Les Wizards de Washington !

Training Camp : Kyle Kuzma décroche une énorme patate à Jordan Poole

De gros caractères composent ce roster des Wizards et, dans la nuit du 10 octobre, les images qui nous parviennent du centre d’entraînement des Sorciers font froid dans le dos. En effet, la chaine TMC (c’est comme TMZ mais avec des pubs très longues) balance la vidéo de l’année, dans laquelle on voit Jordan Poole parler avec dédain à Kyle Kuzma, lequel prend alors quelques mètres d’élan avant d’envoyer une gigantesque mandarine dans la tronche de JP. Une scène qui n’est pas sans rappeler celle qui avait eu lieu un an plus tôt entre Draymond Green et ce même Jordan Poole, qui semble donc, décidément, ne pas être le coéquipier de l’année, nulle part, jamais. Jordan s’en sort avec une arcade sourcilière recousue, Kyle Kuzma avec deux semaines de mise à pied sans salaire, et la saison des Wizards part sur les chapeaux de roue.

Un vestiaire qui vit mal et un coach qui ne le tient pas du tout

Malheureusement, l’incident n’est que le préambule d’une saison qui sera longue, longue, très longue. Les deux principaux incriminés de l’histoire ne s’adressent pas la parole, comme souvent chacun doit choisir son camp et dans le vestiaire on n’entend que les mouches qui pètent. Ou plutôt Bilal Coulibaly qui pète, cet innocent jeune homme tentant le tout pour le tout pour détendre l’atmosphère. Malheureusement ses tentatives sont vaines, tout comme celles du coach Wes Unseld Jr.,, bien incapable de faire régner l’ordre dans un locker-room qui devient peu à peu un coupe-gorge où regards inquisiteurs et menaces gravitent. On se croirait revenu à l’époque des Arenas, Crittenton et compagnie, sauf que le vestiaire 2024 joue, lui, avec des flingues en plastique. Une cour de récré insupportable.

Un réveil au printemps, mais c’est exactement ce qu’il ne fallait pas faire

Malgré six mois vécus comme un cauchemar qui ne s’arrête jamais, les Wizards finissent par gagner quelques matchs au mois de mars. Manque de bol c’est exactement l’inverse de ce qu’il faudrait faire, et petit à petit nos apprentis Sorciers remontent dans le classement censé être le plus important pour eux : celui du Tankathon. Les Pistons, les Hornets, les Pacers, le Magic, les Rockets, les Spurs et les Blazers sont morts de rire, Washington pose un bilan ridicule de 17 victoires et 7 défaites en mars et avril et repart avec le onzième choix de la Draft 2024. Était-il possible de faire pire sur une saison ? Pas sûr, et le seul avantage dans tout ça est peut-être bien… que ça ne pourra pas être pire la saison suivante.

Un scénario catastrophique pour les Wizards, mais qui nous aura au moins permis d’imaginer Bilal Coulibaly lâcher des perlouses dans un vestiaire NBA. C’est rien, c’est juste la folie des 30 previews.