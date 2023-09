Lors de son arrivée en tant que coach des Wizards en 2021, Wes Unseld Jr. représentait une grande bouffée d’air frais à Washington. Mais à peine deux ans plus tard, la donne n’est plus vraiment la même, et il pourrait bien ne pas finir la saison dans la capitale. Et vous, vous pensez que ça prendra combien de temps de dégager WUJ de ses fonctions ?

En tant que fils de la légende et icône locale Wes Unseld, qui a passé toute sa carrière de joueur dans la franchise des Bullets (d’abord à Baltimore, puis à Washington), le fiston arrivait en terrain conquis chez les Wizards pour prendre la suite d’un Scott Brooks qui semblait avoir fait le tour de la question.

Mais c’est aujourd’hui au tour de Junior de possiblement en arriver au même niveau que son prédécesseur.

Au sortir d’une saison extrêmement décevante, terminée à la 12è place à l’Est, WUJ va maintenant entamer une gigantesque reconstruction après que les Sorciers aient envoyé Bradley Beal à Phoenix et Kristaps Porzingis à Boston. Chris Paul est furtivement passé pour saluer Joe Biden mais a immédiatement été envoyé chez les Warriors en échange de Jordan Poole, et ce dernier sera l’un des visages de la reconstruction de la franchise de la capitale. Vous l’aurez compris, l’heure est au tanking pour les Wizards. Wes Unseld Jr. va donc perdre des matchs, encore, mais cette fois il aura une excuse.

Avec Bradley Beal et Kristaps Porzingis, l’attaque des Wiz avait pourtant fière allure et laissait espérer bien mieux que ce classement. Cependant, même si les blessures n’ont pas forcément aidé, le palmarès du head coach n’est pas franchement glorieux. Seulement 35 victoires pour 47 défaites pour une équipe qui aurait pu jouer le play-in et qui aurait dû tanker vu l’intersaison effectuée. Au final ? Le cul entre deux chaises, littéralement. Trop mauvais pour espérer se qualifier en Playoffs, trop forts pour avoir un choix de Draft dans le top 3. Mais plus que les résultats, c’est la manière qui inquiète. WUJ a par exemple réussi à perdre deux matchs d’affilée alors que son équipe a mené d’au moins 20 points, et il a également dilapidé la deuxième plus grosse avance de l’histoire de la ligue en se faisant remonter 35 points par les Clippers avant d’être crucifié par Luke Kennard. Wes est également responsable de la plus grosse défaite de l’histoire des Wizards à domicile avec un écart de 42 points. Avec deux potentiels All-Stars dans ses rangs, ça la fout mal.

Autre gros point d’interrogation concernant Wes Unseld Jr. : le développement des jeunes talents. Le dernier cas en date étant celui de Johnny Davis, drafté 10è en 2022 mais utilisé sporadiquement par son coach. Seulement 28 matchs disputés dont 5 dans la peau d’un titulaire, lors desquels il ne joue en moyenne que 15 minutes par match. Assez incompréhensible pour un joueur choisi si haut et qui, malgré une blessure au dos, semblait avoir retrouvé ses capacités physiques. Il n’a joué qu’en fin de saison et s’est montré uniquement lorsque la saison était pliée, la gestion de son cas est incompréhensible et remet en question cette compétence du coach qui va pourtant être sacrément sollicitée. En effet, Davis n’est pas le seul à manquer d’encadrement, puisque Corey Kispert a 24 ans et fait de bonnes choses mais peut encore aller plus haut, Deni Avdija va entamer sa quatrième saison à Washington mais ne semble pas encore décoller plus que ça, et le franchise player potentiel des Wizards, Jordan Poole, n’a également que 24 ans et il faudra aussi le canaliser. De plus, ce ne serait pas forcément bon signe pour notre Frenchie Bilal Coulibaly, 7è choix de la dernière Draft, s’il venait à être utilisé ici et là seulement alors qu’il a bien plus à offrir à cette équipe qui gagnerait à développer ses jeunes.

Wes Unseld Jr. est-il l’homme de la situation à ce niveau là ? Rien n’est moins sûr et il devra prouver qu’il sait gérer et faire progresser des jeunes joueurs à fort potentiel pour pérenniser sa place sur le banc de DC, et faire en sorte qu’ils ne soient pas forcément aussi nuls qu’annoncés. Les résultats, tout comme le fond de jeu, sont également des préoccupations pour les fans des Wizards qui devraient avoir d’autres choix de Draft à développer lors des années à venir.

Perdre est une chose, surtout dans une reconstruction, mais si ses troupes ne montrent pas une identité de jeu, ou au moins quelques frissons, le fils de la légende des Bullets pourrait bien ne pas passer l’hiver dans la capitale.