Wes Unseld Jr. est dans la place à Washington : son nom rend les fans des Wizards mélancoliques, mais il faudra aller de l’avant

Entre le départ de Russell Westbrook et l’arrivée des anciens Lakers et de Spencer Dinwiddie… mais aussi le licenciement (enfin) de Scott Brooks pour rapatrier Wes Unseld Jr., les Wizards font clairement partie des équipes qui ont le plus changé durant l’été. Le nouveau head coach revient ainsi sur les terres familiales pour insuffler une nouvelle identité dans la capitale, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il y a beaucoup, beaucoup de boulot.

Un Unseld tête d’affiche à Washington, voilà qui a de quoi rendre nostalgique la Wizards Nation. Enfin surtout la Bullets Nation. Le nom risque d’être assez dur à porter pour le fils car l‘héritage pèse clairement lourd, papa Wes étant en effet, sans trop de débats le meilleur joueur de l’histoire de la capitale (déso Nick Young). MVP dès sa saison rookie, Wes Unseld Sr. a surtout été le maître à jouer du seul titre de l’histoire de la franchise en 1978, remportant ainsi le trophée de Finals MVP. Certes, ses deux trophées individuels sont débattables (coucou Elvin Hayes), mais il n’empêche que le regretté Wide U – décédé l’année dernière – est un monstre qui prend autant de place dans la raquette que dans l’histoire de la franchise. Le Oak Tree a également mené les Bullets des seventies a trois autres finales grâce notamment à ses outlet passes et ses écrans plus violents qu’un Steven Adams en 4K. Le frigo américain humain a même servi la franchise depuis le bureau d’exécutif de 1996 à 2003 – avec une petite pige de vacances au milieu – mais aussi en tant que head coach de 1988 à 1994, période assez sombre de la franchise qui ne présage malheureusement pas grand chose de bon pour le fils.

Statement from the family of Wes Unseld. Rest easy, Wes ♥️ pic.twitter.com/NwEtuofgG9 — Washington Wizards (@WashWizards) June 2, 2020

Mais si Wes Jr. a été choisi pour prendre la tête du banc des Wizards, ce n’est pas uniquement pour rendre hommage à papa, car le fiston a clairement de belles qualités de coach à faire valoir. Scout pendant presque une décennie pour les Sorciers, notre barbu sans poil sur le crâne avait surtout fait ses preuves de 2005 à 2011 en tant que responsable des systèmes offensifs de l’équipe menée par Gilbert Arenas. L’assistant de l’époque a ainsi connu les déboires de cette ère dans la capitale avec la blessure de Gilou en avril 2007 et le fameux Gun incident qui a suivi deux ans et demi plus tard. Avant cette descente aux enfers, WUJ réussissait malgré tout à placer son équipe parmi les meilleures attaques de la Ligue, allant jusqu’au top 4 en 2007. Le fils Unseld s’est surtout émancipé à Denver ces six dernières saisons en tant qu’assistant responsable de la défense et bras droit de Mike Malone. Grâce au travail du duo Mike – Wes, les Nuggets sont ainsi devenus une défense plus que respectable récemment, malgré des qualités individuelles bien plus tournées vers l’attaque (s/o MPJ et Jokic). Westley junior est donc clairement capable d’exceller des deux côtés du terrain, polyvalence dont les Wizards auront bien besoin pour briller cette année au vu du niveau assez moyen de l’effectif qui aura grand besoin de cohésion pour passer un réel step et sortir du ventre mou de l’Est.

Daniel Gafford spoke very highly of Wizards new head coach Wes Unseld Jr. after practice today. "I really just can't wait for the season to come around because obviously he really wants to win." pic.twitter.com/iYhACy3XyY — Becca Winkert (@BeccaMVP) September 28, 2021

Bradley Beal says the Wizards made the “right decision” in hiring Wes Unseld Jr. Beal explains his first interactions with his new coach.#DCAboveAll || @FortyEightMins pic.twitter.com/PK7jAOyrnf — Chris W. Crouse 🏙 (@NBACrouse) September 28, 2021

Mais là où Unseld se démarque le plus n’est pas dans ses qualités tactiques, mais bien dans la relation et le contact qu’il entretient et crée avec ses joueurs. Son côté communiquant et relationnel est reconnu à travers la Ligue et félicité par tous ceux qui l’ont côtoyé et était notamment très recherché par le GM Tommy Sheppard. Souhait assez logique quand on sait qu’il y aura un gros travail interne pour tenter de conserver Bradley Beal l’été prochain. Les Cavs et le Magic avaient par ailleurs déjà courtisé le quarantenaire pour ses qualités. En plus de ses responsabilités offensives, Unseld était également la personne qui gérait les (nombreuses) sautes d’humeur de Gilbert Arenas pendant les années 2000, tâche ardue s’il en est et dans laquelle il a su se débrouiller mieux que quiconque. Les Sorciers d’aujourd’hui ne seront pas aussi compliqué à gérer que l’Agent Zero certes, mais il y aura tout de même de quoi faire avec les intégrations et la gestion d’ego de pas mal de joueurs (sur)confiants. On ne serait par exemple pas étonné si des garçons comme Kyle Kuzma ou Spencer Dinwiddie réclamaient plus de temps de jeu pendant l’année et que la Capital One Arena se transforme en bureau des plaintes. Le nouveau patron de ce probable futur fouillis organisé aura donc forte affaire avec ces bonhommes aux caractères bien trempés. Il pourra alors très tôt faire valoir ses qualités humaines dans le vestiaire et on peut déjà vous garantir qu’il fera bien mieux que Scott Brooks.

« Ce que j’aimais le plus chez Wes, c’est son côté équilibré. Il ne monte jamais trop hautd, ne descend jamais trop bas. Il s’entendait bien avec tous les joueurs ce qui était rare à l’époque car dans notre vestiaire |…] Wes était le seul gars qui s’entendait avec absolument tout le monde. » – Brendan Haywood, qui jouait sous les consignes d’Unseld Jr. de 2005 à 2009 à Washington « Je l’adore. Je lui parle beaucoup, même en dehors du basket. Je l’adore en tant que personne et en tant que coach. On a une mentalité assez similaire. On n’a pas besoin de se parler beaucoup… J’adore la communication et la relation qu’on a. C’est fun, on s’entraide. » – Nikola Jokic, l’année dernière “Wes fait un énorme boulot au niveau du relationnel et de la communication avec les joueurs ” – Michael Malone https://twitter.com/HarrisonWind/status/1194016009948024834

Coacher les Wizards ne fait clairement pas partie des missions les plus faciles pour un coach rookie aujourd’hui, mais Wes Unseld Jr. semble clairement avoir les épaules pour ce challenge. Difficile d’imaginer cependant que les Sorciers fassent mieux qu’un premier tour des Playoffs malgré un joli potentiel, car si l’époque dorée du papa est bien loin derrière dans la capitale, la prochaine semble également bien loin devant.

With the Clippers breaking their 50 year conference finals drought, the Washington Wizards have the longest active conference finals drought at 42 years. They last made the conference finals in 1979. — Quinton Mayo (@RealQuintonMayo) June 19, 2021

