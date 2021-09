Se prendre pour Steph Curry pendant une saison, gratter 80 millions… puis redevenir Davis Bertans : vous savez comment on dit escroc en Letton ?

Après une campagne 2019-2020 de pyromane et historique en terme de shooting pour un big man dans l’histoire de la Ligue, Davis Bertans a reçu une belle kichta de 80 miljoniem de dollars sur cinq saisons en novembre dernier. Seulement voila, Davis a maintenant bien sécurisé son compte en banque et a donc mis les pieds sous la table au lieu des ballons dans le panier. Ne l’appelez plus Davis Bertans mais bien Dévisse Perdant.

La TTFL chez les grands Lettons… c’est clairement plus ce que c’était. Entre Kristaps Porzingis qui n’est plus du tout au niveau auquel on espère le voir évoluer depuis des années et Davis Bertans qui enchaîne les carottes de la taille d’une courge, il y a clairement eu un problème à Riga. Et pourtant, on ne disait clairement pas ça il y a moins d’un an pour Bertans, tant sa campagne 2019-2020 avait été une masterclass de shoot. Le Latvian Laser se classait alors septième dans la Ligue au nombre de bumbas lancées depuis les parkings baltes par match (8,7) et sixième en terme de réussite (42,4%). Le Sorcier était un élément majeur de l’équipe de Scott Brooks Bradley Beal et enchainait ficelle sur ficelle pour finir avec 200 trīs punkti tout rond à la fin de la saison. Une saison qui avait d’ailleurs surpris tout le monde après trois années timides passées aux Spurs. En déménageant de San Antonio à la capitale, Dada a ainsi augmenté ses stats de 8 points et 3,5 rebonds en moyenne à 15,4 unités et 4,5 prises. Le gamin de Valmiera a alors été récompensé par un gros chèque de 80 millions sur 5 ans, liasse grassement épaisse qu’il a justifié en… chutant à 11,5 points et 2,9 rebonds de moyenne. Même Hamidou Diallo et Kyle Kuzma faisaient mieux. Bref, les pourcentages de loin ne sont certes descendus que de trois unités (atteignant 39,5%), ce qui reste très honorable, mais la manière et le côté fou et impressionnant du garçon n’est plus là. Aujourd’hui, Denis Bertrand est surtout un garçon irrégulier capable d’alterner des matchs à la Klay Thompson et à la Andre Roberson. On sait qu’il mettra 50 points TTFL tous les matchs, mais est-ce que ce sera en positif ou en négatif, même lui n’en sait rien.

Cette saison, le pote de Kristaps va donc être payé 16 millions de dolāru pour probablement lancer autant de briques chaque soir. Et les Wizards pourraient clairement obtenir des services bien meilleurs pour bien moins cher. On pense notamment aux vétérans Marcus Morris (15,63 millions), Thaddeus Young (14,19 millions), Christian Wood (13,67 millions), Richaun Holmes (10,83 millions), Royce O’Neale (8,8 millions), Chris Boucher (7 millions), Jeff Green (4,5 millions) ou aux jeunots Deandre Ayton (12,63 millions), Zion Williamson (10,73 millions), Jaren Jackson Jr. (9,18 millions) et Miles Bridges (5,42 millions), liste aussi exhaustive qu’inutile mais qui suffit à comprendre qu’au niveau du rapport qualité/prix Davis Bertans est devenu un sacré escroc. La montagne russe humaine se doit également d’améliorer sa défense car en plus de faire l’ascenseur avec ses performances offensives, il a joué toute la saison au plot de sécurité et au panneau de signalisation indiquant la direction du panier. Il n’est pas devenu un mauvais joueur bien sûr mais il pourrait être… bien meilleur. On ne s’attendait pas à ce qu’il devienne le Dirk Letton, car cette tâche revient toujours à Kristaps (lol), mais on n’imaginait pas non plus qu’il régresse ainsi. Beber va avoir 29 ans et est donc censé être dans son prime, les pourcentages et la moyenne de points devraient atteindre leur max et le bonhomme a plutôt intérêt à se remobiliser. Le deal de l’homme au poignet défaillant s’arrête en 2025, quand le garçon aura 33 ans et si à cette âge avancé, le vieux Davis nous sort une saison à 4 points de moyenne en shootant à 27% depuis son EHPAD à Riga, on risque bien de le cataloguer comme un des pires one-year wonders de l’histoire de la NBA.

Davis Bertans est incapable de guard un adversaire, épisode 516578. Une cible trop facile. Pourtant, Brooks l'a fait joué 33 (!!!) minutes (0/7 à 3 points). Gill, Mathews et Hutchison combinent eux à 24 minutes… pic.twitter.com/NUif7IP7Ux — Wizards France (@WizardsFrance) May 20, 2021

DAVIS BERTANS 9 POINTS EN 70 SECONDES. pic.twitter.com/yI7LZVsuAG — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 24, 2020

Ahhh les fameuses contract year qui font exploser certains joueurs qui remplissent leurs popoches grâce à elles. Dévisse Bertrand rejoindra-t-il les Bismack Biyombo et autres Joakim Noah dans la classe des plus grands braqueurs de ce siècle ? Ou bien Davis Bertans retrouvera-t-il le poignet et la folie qu’on lui connaît ? Réponse cette année avec une petite préférence pour la seconde option quand même.

