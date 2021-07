Le Magic très intéressé par les services de Wes Unseld Jr. : le meilleur candidat pour coacher le club Mickey ?

Faisant partie des trois dernières franchises toujours sans coach avec les Wizards et les Pelicans, le Magic vient de passer à la vitesse supérieure en commençant les entretiens du second tour. Et parmi les candidats qui pourraient repartir avec le job, il y aurait un certain Wes Unseld Jr., qui visiblement séduit du côté d’Orlando.

Wes Unseld Jr., actuel assistant chez les Denver Nuggets, vient en effet de discuter pour la deuxième fois avec le Orlando Magic cette semaine d’après The Athletic. Assistant coach depuis 2005 en NBA, WUJ connaît bien désormais le poste de side-kick et se sent de passer le cap pour devenir entraineur principal. Il était déjà pressenti depuis quelques années pour reprendre un banc, cette fois ça pourrait être la bonne. En tout cas on l’espère pour lui. Très apprécié par Michael Malone, head coach des Nuggets, sa bonne réputation a fait naître une graine chez certains dirigeants intrigués par son profil. Selon Mike Singer, journaliste pour le Denver Post, Malone aurait même été jusqu’à défendre la candidature de son poulain auprès des franchises sans coach. Un temps dans les rumeurs pour reprendre les rênes des Washington Wizards, une franchise qu’il a bien connue en tant qu’assistant et dans laquelle son père a remporté le titre de 1978, Wes Unseld Jr. ne serait pas dans les premiers noms retenus pour les interviews commencées cette semaine du côté de la capitale.

Le poste d’entraîneur du Magic, vacant depuis le départ de Steve Clifford, ne manque cependant pas de candidats. Outre le fils du MVP 1969, plusieurs postulants sont également pressentis dont Becky Hammon, Willie Green et trois assistants de la maison Magic. Mais Unseld Jr. connaît aussi très bien Orlando, lui qui était l’assistant de Jacque Vaughn de 2012 à 2015 dans la franchise floridienne. Depuis cette période, l’effectif et le management du Magic ont néanmoins bien changé et Orlando n’a jamais aussi bien porté le surnom de Club Mickey. Tirant un trait sur l’ère Nikola Vucevic – Evan Fournier – Aaron Gordon, Orlando se reconstruit et mise sur plusieurs jeunes à potentiel. Jonathan Isaac, Cole Anthony, Markelle Fultz et R.J. Hampton, en tête de gondole de la franchise, seront attendus. Orlando a également de bons arguments pour être la franchise à suivre le soir de la Draft fin juillet avec ses picks 5 et 8. On peut tout attendre du Magic : un package pour monter, un transfert, ou encore qu’ils draftent deux joueurs à ces spots. À voir. Mais si Wes Unseld Jr. venait à débarquer en Floride, Orlando miserait sur la jeunesse aussi bien sur le parquet que sur le banc. Depuis le refus de Penny Hardaway, WUJ semble faire partie des favoris pour assurer l’avenir de ces jeunots.

Si les autres candidats apparaissent encore comme des pistes fiables pour reprendre le banc du Magic, Unseld Jr. pourrait avoir une longueur d’avance et se retrouver sur le banc floridien à partir de la saison prochaine. Il se retrouverait dans un contexte idéal pour un coach rookie, avec du temps pour travailler et un projet intéressant. Dossier à suivre…

Source texte : The Athletic, The Denver Post