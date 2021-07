Michael Beasley va jouer la Summer League avec les Blazers : sympa comme boîte d’intérim pour trouver un contrat

Michael Beasley va se rendre à Las Vegas… mais pour jouer au basket, promis. Le vétéran va participer à la Summer League avec les Portland Trail Blazers cet été, quoi de mieux pour accueillir les jeunes ! Depuis deux ans, le trentenaire avait un peu disparu des radars de la NBA, sans pour autant annoncer la fin de sa carrière, et on comprend mieux pourquoi : c’est un peu comme celui qui n’arrive pas à oublier son ex et qui revient à chaque fois.

Retour dans l’Ouest américain pour Michael Beasley après deux ans loin des parquets. La dernière fois, c’était sous le maillot des Lakers lors de la saison 2018-19. Cette fois-ci, ça sera en portant les couleurs des Portland Trail Blazers pour la Summer League 2021 selon Shams Charania de The Athletic. L’ailier aux onze saisons dans la Grande Ligue et plusieurs piges en Chine compte bien attirer le regard des staffs NBA à Las Vegas. Même si B-Easy n’a pas retrouvé de contrat depuis 2019, il n’est jamais resté trop loin de la NBA. L’an dernier, l’ancien Laker était proche de signer avec les Nets dans la bulle d’Orlando (chez Mickey, à Las Vegas… Mike choisit bien ses destinations). Un contrat qui n’avait finalement jamais vu le jour car Beasley avait été testé positif au COVID (on vous assure que c’était bien pour le COVID). Mike s’était également présenté à la Draft de la G League en début d’année, mais l’affaire a été classée sans suite.

11-year NBA veteran Michael Beasley has agreed to play with the Portland Trail Blazers at Las Vegas Summer League in August, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) July 1, 2021

En tout cas, Michael Beasley compte bien distribuer son CV aux bancs adverses durant son petit séjour dans le Nevada, autour des jeunes qui feront leurs premiers pas dans la Ligue. Il faut dire que grâce à lui, la moyenne d’âge de la Summer League passera de 17 à 30 ans, et quand on voit des images récentes du deuxième choix de la Draft 2008 – devant notamment un certain Russell Westbrook – on se rend compte que le bonhomme, plutôt affûté, compte bien aller chercher son contrat. Ça va être sympa les débuts pour les rookies quand papy va les bousculer après avoir taffé tout l’été. Ou est-ce que papy s’est vu trop beau, et les petits nouveaux vont l’essouffler ?

Pour résumer, Michael Beasley estime encore avoir sa place en NBA, et il compte bien le prouver cet été lors de la Summer League avec les Portland Trail Blazers. Son objectif est clair, trouver un contrat pour la saison 2021-22. Et puis autant lier l’utile à l’agréable, la Summer League se déroule à Las Vegas… Fais pas le con Mike, tu es là pour le basket, pas les casinos.

Source texte : The Athletic