Penny Hardaway ne deviendra pas le nouveau coach du Magic : Kenny Atkinson ou Terry Stotts en embuscade ?

Penny Hardaway, ancienne gloire du Magic, ne rejoindra pas Orlando cet été. Le coach des Memphis Tigers en NCAA préfère continuer à faire ses gammes avec une équipe de jeunes. C’est dommage, le roster d’Orlando se rapproche pourtant plus d’un effectif de NCAA ou de G League que de NBA…

Pressenti à Orlando, Penny Hardaway est focus sur son job actuel. Pour l’ancien All-Star, il est peut-être encore trop tôt pour sauter le pas et devenir coach en NBA. Ou peut-être que le projet d’Orlando ne l’intéresse pas plus que ça pour se lancer dans le grand bain. Dans tous les cas, Penny l’a annoncé lui-même via ESPN : il continuera à coacher les Tigers la saison prochaine. Pour le natif de Memphis, faire grandir une équipe universitaire et entraîner dans sa ville natale est très épanouissant. Après trois saisons dans le Tennessee, Hardaway affiche un bilan très honorable de 63 victoires pour 32 défaites. L’arrière a même offert un titre NIT à son équipe la saison dernière, mais il vise plus haut. Son objectif ? Un titre national avec Memphis. Pour cela, il a donc besoin d’avantage de temps, et il devrait recruter un vieux de la vieille bien connu en NBA pour l’accompagner dans son coaching staff : Larry Brown. Du haut de ses 80 ans, Brown a énormément d’expérience, et pourrait certainement aider Penny. Les deux hommes se connaissent un peu, puisque ce bon vieux Larry était le coach d’Hardaway aux Knicks en 2005-06.

Avec un Penny Hardaway qui ne fait désormais plus partie de la liste des candidats, on a hâte de voir qui va s’imposer pour le poste de coach du Magic aux yeux du manager général John Hammond. Un nom revient notamment avec insistance : Kenny Atkinson. D’après Bleacher Report, l’ancien coach des Nets intéresse particulièrement le Magic, qui recherche quelqu’un ayant de l’expérience en NBA. Niveau cohérence, on repassera puisque les Floridiens semblaient plutôt chauds sur Penny, qui n’a jamais coaché chez les pros… Enfin bref, passons. L’actuel valse des tacticiens en NBA pourrait faire de Kenny Atkinson, aujourd’hui assistant chez les Clippers, le digne successeur de Steve Clifford sur le banc d’Orlando. Quand on se souvient du boulot abattu par Atkinson à Brooklyn pour remettre les Nets dans le droit chemin, on se dit que ça peut être une bonne idée. Enfin, un autre homme avec de la bouteille serait dans les petits papiers du Magic, à savoir Terry Stotts. Le poste pourrait donc se jouer entre ces deux-là, même si on miserait plus sur le premier.

Penny Hardaway ne viendra pas à Orlando, lui qui veut continuer à se construire en NCAA avec les Memphis Tigers, où il est sous contrat jusqu’en 2026. Après Ime Udoka à Boston et Chauncey Billups à Portland, on ne devrait pas voir un autre coach rookie débarquer chez Mickey, mais plutôt un visage que l’on connaît bien. Reste à savoir qui…

Source texte : ESPN / Bleacher Report