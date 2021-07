Tournois de qualification olympique : le Canada et la Serbie commencent bien, Jonas Valanciunas cartonne déjà

Alors que les Playoffs NBA ont été marqués par un nouveau gros bobo cette nuit, les tournois de qualification olympique ont été officiellement lancés. Un petit point sur la première journée s’impose donc tout naturellement, entre récap des scores et grosses perfs. Allez, c’est parti.

Les résultats de la première journée

Tournoi de Victoria

Groupe A, Grèce – Canada : 91-97

Groupe B, Uruguay – Turquie : 86-95

Tournoi de Split

Groupe A, Allemagne – Mexique : 82-76

Groupe B, Tunisie – Brésil : 57-83

Tournoi de Kaunas

Groupe A, Lituanie – Venezuela : 76-65

Groupe B, Pologne – Angola : 83-64

Tournoi de Belgrade

Groupe A, République dominicaine – Serbie : 76-94

Groupe B, Porto Rico – Sénégal : 20-0*

Groupe B, Sénégal – Italie : 0-20*

*Matchs non joués, forfait du Sénégal pour cause de COVID

Avec ses huit joueurs certifiés NBA, le Canada fait logiquement partie des favoris pour décrocher un ticket vers Tokyo. Des joueurs NBA qui n’ont pas perdu de temps pour se montrer face à la Grèce cette nuit. Dans un match où les Canadiens ont pris le dessus en deuxième mi-temps face à des Grecs accrocheurs, le trio R.J. Barrett – Andrew Wiggins – Nickeil Alexander-Walker a cartonné : 22 points pour le premier, 23 pour le second, 18 pour le troisième, tout ça avec un Dwight Powell également à son avantage (12 points, 7 rebonds). Bref, le GOAT Lu Dort n’a même pas eu à forcer son talent pour aider son équipe à rentrer correctement dans la compétition. Prochaine échéance pour les Canadiens ? Une confrontation contre la Chine la nuit prochaine, tandis que la Turquie – victorieuse de l’Uruguay hier dans le Groupe B grâce à un Cedi Osman en forme (27 points) et un gros quatrième quart-temps – tentera d’enchaîner face à la République tchèque.

Dans le tournoi de Split, l’Allemagne – privée de Dennis Schroder on le rappelle – a disposé du Mexique non sans mal. Il a fallu un dernier quart en mode hyper focus pour que la Mannschaft reparte avec la win. Les deux NBAers sur le parquet, à savoir Isaac Bonga et Mo Wagner, ont respectivement terminé avec 13 et 11 points. Suffisant pour résister à la tempête Francisco Cruz, auteur de 30 pions, 7 rebonds, 6 passes. Gustavo Ayon, qui a laissé son empreinte sur la Grande Ligue US (non), a également pesé (18 points, 15 rebonds) mais les Mexicains n’ont pas réussi à conclure. On reste en Amérique latine avec la victoire tranquilou du Brésil contre la Tunisie dans le Groupe B, un bon échauffement avant la rencontre face à la Croatie de Bojan Bogdanovic ce soir.

On enchaîne avec le tournoi de Kaunas, où les locaux ont fait le boulot contre le Venezuela. Match contrôlé, +11 au final, tout ça derrière un Jonas Valanciunas qui n’était pas là pour faire de la figuration : 20 points et 11 rebonds à 8/9 au tir en 21 minutes seulement, on en connaît un qui veut aller aux JO le plus vite possible. Son compère de la raquette Domantas Sabonis a ajouté 12 points et 8 rebonds, et ça a suffi. Dans le Groupe B, la Pologne n’a pas tremblé contre l’Angola, dominant le match de bout en bout sous l’impulsion de Mateusz Ponitka (22 points) et un mec qu’on connaît plutôt bien en France, A.J. Slaughter (16 points, 6 passes). Mauvaise nouvelle pour les Angolais, Luka Doncic et la Slovénie sont désormais au programme. Comme dirait un certain Charles Barkley, « I don’t know anything about Angola, but I know they’re in trouble ».

Enfin, à Belgrade, la Serbie a un peu galéré contre la République dominicaine, avant de commencer à jouer au basket dans le dernier quart. 27-10 dans l’ultime période, +18 à la fin, il faut le dire si ça vous gave de jouer un match entier hein. Notre ami Boban Marjanovic s’est fait plaiz (18 points, 10 rebonds), le MVP de l’EuroLeague Vasilije Micic a également apporté sa contribution (16 points, 4 rebonds, 5 passes), tout comme Nemanja Bjelica (12 points, 6 rebonds) et Filip Petrusev (17 points en 17 minutes). Pour rappel, c’est la seule rencontre qui a été jouée dans le tournoi de Belgrade hier car le Sénégal – dans le Groupe B – a dû déclarer forfait à cause de ce maudit COVID.

Le programme du jour