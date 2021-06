NBA Top 5 du jour : si Clint Capela commence à lâcher des circus shots ligne de fond, autant donner le titre à Atlanta tout de suite

Dans votre pieu, dans les transports, juste avant d’arriver au boulot, retrouvez votre Top 5 du jour concocté par la NBA. Et nous, on rajoute juste un peu d’épice aux commentaires. Let’s go !

#5 : avant de se faire un genou, Giannis Antetokounmpo a mis un gros stop à Clint Capela. Espérons qu’il pourra en mettre d’autres dans cette série.

#4 : avant de se faire un genou, Giannis Antetokounmpo a lâché un gros tomar en mode statue de la liberté. Espérons qu’il pourra en mettre d’autres dans cette série.

#3 : en numéro trois, on retrouve Clint Capela pour conclure un alley-oop avec Lou Williams. P.S. : c’est aussi l’action où Giannis se pète.

#2 : Giannis aurait presque pu faire un Top 5 à lui tout seul. Alley-oop avec Khris Middleton, c’est lourd.

#1 : on n’a pas les mots pour expliquer le numéro un, alors on vous laisse tout simplement regarder.

Pour les images c’est juste en-dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? Allez, à très vite !