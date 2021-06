Carmelo Anthony reçoit le Kareem Abdul-Jabbar Social Justice Award : on peut applaudir Melo, mais pas pour son skyhook

Carmelo Anthony remporte le premier Kareem Abdul-Jabbar award, qui récompense son engagement pour plus d’égalité et de justice sociale. Melo décroche la palme devant les autres nominés qu’étaient Jrue Holiday, Tobias Harris, Harrison Barnes et Juan Toscano-Anderson.

C’est Kareem Abdul-Jabbar lui-même qui a annoncé le nom du grand vainqueur sur TNT : Mister Carmelo Anthony. Une belle récompense qui salue son comportement et son implication sur des sujets sociétaux, en particulier au sein de la communauté afro-américaine. En juillet 2020, quelques semaines après l’affaire George Floyd qui avait provoqué une vague de protestations aux States avec notamment le mouvement « Black Lives Matter », Melo, Chris Paul et Dwyane Wade ont créé le Social Change Fund. Un fonds permettant de lutter contre les inégalités économiques et sociales touchant la communauté afro-américaine dans le pays. Son engagement a aussi été important dans le cadre de la campagne présidentielle américaine, où le joueur a notamment encouragé sa communauté à voter, tout en prenant position en faveur d’une plus grande représentation des Afro-Américains au sein du gouvernement, entre autres. Dans cet élan, Carmelo Anthony a également apporté son soutien à l’activiste Opal Lee en mars dans le but de faire de JuneTeenth – symbole de l’émancipation des esclaves afro-américains au Texas – un jour férié national et pas uniquement au Texas. C’est chose faite depuis juin 2021.

« C’est un grand honneur (…). J’ai la chance de faire partie d’une ligue où les joueurs ont tous à cœur de porter ce message et créer du changement. Je suis vraiment honoré d’être reconnu par Kareem et l’ensemble du comité, j’espère que ce trophée pourra encourager d’autres à aider ceux qui ont été historiquement discriminés et marginalisés afin de rétablir une justice sociale pour tous. » Carmelo Anthony, au micro de Marc J. Spears d’ESPN

Melo aura ainsi l’honneur en tant que lauréat d’apporter 100 000 dollars de soutien au Musée d’Art Noir et d’Expérience Immersive de Portland, organisation qu’il a choisie pour donner la somme. Lui et KAJ auront aussi la tâche de cocréer le trophée, accompagnés par une équipe de designers du Marcus Graham Project, un projet soutenu par la NBA visant à développer des talents dans le marketing et la publicité et composé notamment de jeunes issus de minorités ethniques.

Carmelo Anthony est donc le premier lauréat de ce prix et son investissement pour la communauté afro-américaine est officiellement souligné. Cette distinction installée pour les années futures pourrait encourager ce genre d’actes civiques et permet de saluer des initiatives qui le méritent.

Source texte : TNT, ESPN