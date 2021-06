Sam Cassell sur les tablettes des Wizards pour le poste de coach : E.T. pour coacher un extraterrestre comme Westbrook, ça a du sens

Alors que les places libres sur les bancs commencent doucement à trouver preneur, les Wizards sont eux toujours à la recherche du successeur de Scott Brooks. Jusqu’ici, peu de noms avaient fuité dans la capitale, mais celui de Sam Cassell – fidèle assistant de Doc Rivers – vient de sortir.

Parmi les anciens meneurs de jeu devenus assistants en NBA et aujourd’hui en course pour devenir head coach, merci d’accueillir Sam Cassell. Comme Chauncey Billups à l’Ouest avec Portland, Cassell ferait partie des candidats très sérieux pour prendre le poste d’entraîneur en chef des Wizards si l’on en croit les infos de Brian Windhorst d’ESPN, dans son podcast The Hoop Collective. Ce n’est pas la première fois que Sam I Am se retrouve dans des rumeurs pour prendre place sur un banc NBA. C’était déjà le cas l’an dernier après le choke des Clippers en demi-finale de Conférence Ouest dans la bulle de Mickey. Il était notamment pressenti aux Rockets, une franchise qu’il connaît plutôt bien puisque deux de ses bagues NBA proviennent de ses années de joueur à Houston au milieu des années 1990, mais il avait finalement décidé de suivre Doc Rivers, passé de Los Angeles à Philadelphie. Aujourd’hui, l’histoire se répète de manière assez flippante. Nouveau choke avec le Doc chez les Sixers, nouvelle opportunité de faire le grand saut pour Sam, alors c’est peut-être le bon moment pour voler de ses propres ailes. Qualifiés pour les Playoffs cette année derrière les exploits de Scott Brooks Russell Westbrook et Bradley Beal, les Wizards ont du talent et peuvent nourrir quelques ambitions. C’est peut-être l’opportunité qu’il faut à Cassell pour quitter son costume d’assistant.

Ce serait un retour aux sources pour Sam Cassell, qui avait démarré son après-carrière dans la capitale. En 2009, juste après avoir raccroché les sneakers, il avait pris la direction de Washington D.C. pour retrouver son ancien entraîneur aux Wolves, Flip Saunders. Cassell est resté cinq saisons chez les Wizards en tant qu’assistant coach avant de prendre la direction des Clippers. De quoi construire quelques relations. Maintenant, faut savoir aussi que Sam Cassell n’est pas le seul candidat pouvant potentiellement prendre place sur le banc de Washington. Toujours selon Brian Windhorst, Wes Unseld Jr. serait également l’un des favoris pour succéder à Scott Brooks. Le fils de Wes Unseld, légende qui a joué et coaché à Washington, est actuellement assistant à Denver dans le staff de Michael Malone. Comme Sam Cassell, il n’a jamais occupé un poste de head coach NBA. Et comme Sam Cassell, il est déjà passé par Washington. D’abord scout pour son papa, manager général des Wizards à la fin des années 1990, Wes Unseld Jr. est devenu assistant coach en 2005, poste qu’il a conservé jusqu’en 2011, avant de partir à Golden State, Orlando, puis Denver. La vraie différence entre Cassell et Unseld Jr., c’est que le premier possède une vraie carrière de joueur derrière lui, ce qui plaît pas mal aujourd’hui dans l’univers NBA. Est-ce que ça fera pencher la balance en faveur de Sam ? L’avenir nous le dira.

Les choses se précisent du côté de Washington. Sam Cassell et Wes Unseld Jr. semblent être les deux principaux candidats aujourd’hui pour reprendre le job de Scott Brooks. On n’est jamais à l’abri de voir un autre nom sortir de nulle part, mais l’un des deux pourrait enfin connaître sa première expérience à la tête d’une équipe NBA.

Source texte : ESPN