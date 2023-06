Le 23 juin prochain dans la nuit, la Draft NBA 2023 aura lieu du côté du Barclays Center de Brooklyn, où chacune des franchises de la Grande Ligue tentera d’améliorer son roster en sélectionnant les bons prospects. Pour vous préparer au mieux à cet événement toujours très attendu, on a estimé utile de faire un focus tout particulier sur les dix équipes qui choisiront dans le Top 10, de Dallas à San Antonio. Aujourd’hui, en route pour la capitale avec les Wizards et leur pick #8. Quelles sont leurs options pour cette Draft ?

Option #1 : drafter un meneur qui mène

C’est simple, l’effectif actuel des Wizards, c’est un trou noir au poste de meneur. Monte Morris titulaire toute la saison, ça pique. Et quand à côté Bradley Beal se transforme en Brad Laid Bille ça nous donne une ligne arrière à revoir. Alors, un bon meneur capable de porter la balle ça aiderait à retrouver le Bradley, notamment off-ball, qui nous régalait encore il y a quelques saisons. Si en plus Kyle Kuzma et Kristaps Porzingis performent la saison prochaine comme ils l’ont fait cette année, alors on pourrait s’approcher de quelque chose d’intéressant. Dans cette optique, Anthony Black semble être le coup parfait. Pas prévu pour beaucoup plus haut dans cette Draft, Tony devrait être disponible avec le 8è choix, c’est d’ailleurs ici qu’il est souvent annoncé. Un profil de meneur gestionnaire, facilitateur et bon passeur, quoi de mieux pour régaler Brad, Kristaps et la Kuzmance ? Sûrement pas Monte Morris en tout cas. Dans un monde parfait, Black pourrait même aider la progression de Johnny Davis à partir d’octobre.

Option #2 : échanger le pick 8 pour viser les Playoffs

Rien de révolutionnaire, pour viser la postseason mieux vaut miser sur des joueurs confirmés et expérimentés. Plongés dans une belle tristesse depuis la blessure de John Wall en 2019, les Wizards aimeraient sûrement retrouver un semblant de compétitivité rapidement. En plus, quand on regarde le cinq majeur, il y a vraiment un bon bout de talent. Porzingis – Beal – Kuzma, niveau talent pur c’est très sérieux, c’est justement niveau sérieux et fiabilité qu’on a plus de doutes. Alors, un petit package autour du pick 8, pourquoi pas du Kispert ou Johnny Davis autour, et tu vas chercher un vétéran capable de mettre du sérieux dans la maison Wizards. Une idée ? Tiens, pourquoi pas un Dorian Finney-Smith dont l’avenir à Brooklyn est loin d’être certain. Ce n’est qu’un exemple mais DFS pourrait apporter shoot, défense et dureté, peut-être ce qu’il faut dans une franchise instable comme Washington. À moyen ou long-terme, cette option n’est sûrement pas la meilleure pour viser quelque chose de plus gros. Sur le court-terme en revanche, c’est sans doute le moyen de franchir un cap.

Option #3 : drafter au potentiel, tout simplement

Les Wizards sont bien mignons, mais au final on va où avec cet effectif ? Beal – Porzingis – Kuzma, y’a du talent indéniable, mais il n’y a personne capable prendre le lead d’une franchise qui vise le haut du tableau. Et on ne parle même pas de viser le titre. Alors, pourquoi est-ce que Michael Winger ne choisirait pas le plus haut potentiel encore disponible avec ce pick 8 ? Un rebuild ne serait d’ailleurs pas à exclure selon The Athletic. Alors primo, Anthony Black précédemment mentionné pourrait très bien coller face à cette problématique. Mais approfondissions tout de même ces recherches, voici quelques idées qui pourraient permettre à ces chers Sorciers d’envisager le futur avec un peu de hype. En cas de chute à la Draft, Washington pourrait pourquoi pas s’attacher les services d’un garçon type Ausar Thompson, annoncé vers la 5è place. Dans une version plutôt high risk high reward, les Wizards pourraient aussi jeter leur dévolu sur Nick Smith Jr.. Gêné par des pépins physiques toute la saison, le prospect d’Arkansas était l’un des gros talents attendus pour cette Draft 2023, et reste un très haut potentiel sur les lignes arrières. Il y a risque de faire doublon avec Bealou, mais à un moment il faut en prendre, des risques.

Au final, tout dépendra de la direction que veut prendre le nouveau management des Wizards. Tous les scénarios sont possibles étant donné le peu de visibilité que l’on a sur les nouvelles idées de la franchise. Les deux premières options auraient le mérite de compléter le roster actuel, tandis que la 3ème est plus risqué, mais y’a-t-il vraiment un risque à changer de projet à Washington ?

Source : The Athletic