Vous sentez cette odeur ? Oui, c’est bien celle du mois de juin, qui annonce le début de l’été et la fin de la saison NBA. En ce moment d’ailleurs, le Heat et les Nuggets s’affrontent dans une ultime série de Playoffs pour tenter de remporter le trophée Larry O’Brien. Mais au fait, comment ils sont fabriqués, ces fameux trophées offerts aux champions NBA ?

Première chose à savoir, chaque année un nouveau Larry O’Brien est fabriqué. Chaque saison. L’équipe qui remporte les Playoffs se retrouvent donc sacrée championne NBA avec ce joujou qu’elle va garder ad vitam eternam, pour le patrimoine de sa franchise. De quoi ne pas faire de jaloux, mais surtout de quoi s’intéresser au pourquoi du comment de leur fabrication :

The Larry O’Brien Trophy by the numbers:

▪️ Weighs 𝟯𝟬 pounds, stands 𝟮𝟱.𝟱 inches tall

▪️ Manufacture by Tiffany’s since 𝟭𝟵𝟳𝟳

▪️ From 𝟭𝟵𝟳𝟳 to 𝟭𝟵𝟴𝟰, called the World Championship Trophy

▪️ Renamed after Larry O’Brien, the NBA’s 𝘁𝗵𝗶𝗿𝗱 commissioner pic.twitter.com/3a1d30L2F5

— NBA Communications (@NBAPR) May 29, 2023

Tout d’abord, pourquoi cet objet s’appelle-t-il le trophée “Larry O’Brien” depuis 1984 ? Premièrement parce que la NBA adore baptiser tout et n’importe quoi, et deuxièmement car cette nomination est donc un hommage direct au départ du commissioner Larry O’Brien pour ses loyaux services rendus à la NBA. En effet, entre le rassemblement avec la ABA et de belles négociations des droits TV, O’Brien fut un homme important dans le développement exponentiel de la Grande Ligue.

Mais revenons-en à l’artefact qui nous fascine aujourd’hui : un beau bébé d’environ 60 centimètres et de 13,6 kilos, fait d’argent sterling, de vermeil et superposé de 24 carats d’or. Ah bah oui, on fait rarement les choses à moitié en Amérique. Depuis son intronisation en 1977, le trophée Larry O’Brien est fabriqué par la joaillerie Tiffany & Co. (d’où le nombre de métaux précieux constituant le bestiau). Mais ça ne nous avance toujours pas sur comment on fabrique un tel objet chaque année. Allez, coup d’œil rapide dans l’atelier pour comprendre comment on monte la bête !

Notez qu’on a donc eu droit à un changement de look depuis l’année dernière après la saison anniversaire des 75 ans de la Grande Ligue : le socle du trophée est désormais circulaire alors qu’il était plutôt carré ou rectangulaire auparavant. Ce qui ne change pas vraiment le rituel de base qui consiste à fabriquer chaque pièce séparément et les assembler comme un jouet de Kinder surprise, lorsque tout est bien nettoyé. Six belles pièces préparées avec parcimonie pour assembler le trophée que chaque joueur NBA rêve d’avoir. Et c’est presque dommage que les joueurs ne l’assemble pas… eux-mêmes.