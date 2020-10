Les notes de Lakers – Heat, Game 1 : Anthony Davis et LeBron James déjà à la lutte pour être MVP des Finales, prends ça Iggy

Tellement longtemps que notre organisme était privé de ce breuvage sacré qu’est la NBA. Pour fêter le retour de notre darling préférée ? On tentera de vous offrir, le plus souvent possible, le petit bulletin de notes qui va bien, histoire de vous faire revivre les matchs d’une manière un peu plus légère, aussi légère qu’un pet bruyant à la terrasse d’un boulodrome. Allez, envoyez la sauce, envoyez la purée, bref, envoyez les notes.

« Drôle » de Game 1 des Finales entre les Lakers et le Heat… Beaucoup plus drôle pour les Lakers d’ailleurs puisque les Californiens s’en tirent au final avec une victoire facile et un adversaire plombé par les blessures. Pas de conclusion hâtive mais on espère que la série n’a pas déjà tourné, en tout cas le marasme floridien ne nous empêchera pas de noter chaque match de ces Finales. Car promettre c’est promettre, et mentir c’est voler.

Miami Heat