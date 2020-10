Les notes de Heat – Lakers, Game 4 : désolé la Team Stats, mais le 1/7 au tir de Rajon Rondo lui vaut quand même une belle note

Tellement longtemps que notre organisme était privé de ce breuvage sacré qu’est la NBA. Pour fêter le retour de notre darling préférée ? On tentera de vous offrir, le plus souvent possible, le petit bulletin de notes qui va bien, histoire de vous faire revivre les matchs d’une manière un peu plus légère, aussi légère qu’un pet bruyant à la terrasse d’un boulodrome. Allez, envoyez la sauce, envoyez la purée, bref, envoyez les notes, en plus c’est bientôt les dernières.

Quatrième – et peut-être avant-dernier – match de ces Finales, et cette fois encore ce sont donc les Lakers qui décrochent le pompon, avec comme gros lot la chance de pouvoir terminer l’affaire définitivement dans trois jours. Allez hop, balancez-moi les notes et que ça saute, en plus on n’a bientôt plus d’encre dans le stylo à plume.

Miami Heat