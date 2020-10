NBA Top 5 du jour : Tyler Herro lâche des floaters tellement hauts qu’il a bien failli percer la bulle

Les NBA Top 5 ou Top 10 et tout le toutim, c’est aussi et surtout pendant les Playoffs et encore plus pendant les Finales. C’est une promesse, vous aurez donc chaque matin votre dose de highlights au réveil, histoire de ne rien manquer à ce qu’il s’est fait de plus beau dans la nuit. Allez, un café, et on clique sur play.

Zou zou zou, on part sans plus attendre sur l’autoroute des highlights avec un Top 5 parfait pour beurrer les biscottes du mercredi matin, d’autant plu que si vous avez un peu suivi l’actu sur TrashTalk… ce mercredi a de bonnes chances de devenir historique dans la soirée. Pour cette nuit qui se termine à peine ? Gloire au héros Herro parce qu’on l’avait encore jamais faite, le sniper du Heat nous ayant offert dans ce Game 4 un floater assez irréel qui dépoussière par la même occasion les plafonds de la bulle. Anthony Davis passe également faire une bise car on ne change pas une équipe qui gagne, alors que LeBron James a mis le temps mais a fini par jouer au basket en deuxième mi-temps.

Encore une belle nuit de folie, et le besoin de dormir très vite car ça recommence vendredi, et peut-être pour la dernière fois de la saison. Too fast, too furious, too bulle.