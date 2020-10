NBA Top 5 du jour : Anthony Davis beaucoup trop facile, envoyez-lui Udonis Haslem nom d’un chien

Les NBA Top 5 ou Top 10 et tout le toutim, c’est aussi et surtout pendant les Playoffs et encore plus pendant les Finales. C’est une promesse, vous aurez donc chaque matin votre dose de highlights au réveil, histoire de ne rien manquer à ce qu’il s’est fait de plus beau dans la nuit. Allez, un café, et on clique sur play.

Il va falloir vous y faire, ces Finales risquent de nous offrir leur lot de highlights made in Lakers. On commence tambour battant avec, évidemment, Anthony Davis et LeBron James en guest-star, avec une petite apparition du begey Alex Caruso histoire de rajouter un peu de piquant et une autre d’Andre Iguodala parce que les NBA Finals c’est quand même un peu son dada. Spoiler pour les Heat fans ? On espère que tout le monde sera sur le pont dans deux jours, sauf Goran Dragic malheureusement, car vu comme c’est parti cette série pourrait bien tourner en démo californienne plus vite que prévu. Allez, un step back, un dunk de chauve, un putback de vieux, deux tomars tranquilles, une tisane et au lit ?

Encore une belle nuit de folie, et le besoin de dormir très vite car ce soir ça recommence. Too fast, too furious, too bulle.