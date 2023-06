Dans la famille Thompson, je demande le premier frère jumeau. Les deux sont les plus grandes recrues d’Overtime Elite pour le moment et comptent éclabousser la NBA de leur talent qu’ils ont développé de leur côté, dans l’ombre. Zoom aujourd’hui sur Ausar Thompson, le premier frère attendu un peu plus bas dans la Draft que l’autre, mais qui par sa différence dans le talent défensif pourrait trouver une place très rapidement dans le cinq de départ d’une franchise en reconstruction.

Son profil grosso modo

Âge : 20 ans , né le même jour que Kaaris et Kid Cudi. Pas pour autant qu’on demande un featuring.

, né le même jour que Kaaris et Kid Cudi. Pas pour autant qu’on demande un featuring. Poste : Arrière/ailier

Équipe : City Reapers, de chez Overtime Elite

de chez Overtime Elite Taille : 201 centimètres, comme Julius Erving

comme Julius Erving Poids : 94 kilos, comme Bradley Beal

comme Bradley Beal Envergure : 208 centimètres

Statistiques 2022-23 : 16,3 points, 7,1 rebonds, 6,1 passes décisives et 2,4 interceptions en moyenne (27,5 minutes sur 16 matchs)

16,3 points, 7,1 rebonds, 6,1 passes décisives et 2,4 interceptions en moyenne (27,5 minutes sur 16 matchs) Comparaison : Andrew Wiggins en plafond, et Trevor Ariza en plancher proche

Andrew Wiggins en plafond, et Trevor Ariza en plancher proche Prévision TrashTalk : 6ème position à Disney World

Son parcours

Ausar Thompson est né le 30 janvier 2003 à San Leandro en Californie. Avec son jumeau Amen, les deux sont les derniers d’une fratrie de trois où le plus grand a joué en première division universitaire ainsi qu’en G League. Les deux frangins ont déménagé en Floride pour faire une seule année de lycée dans la Pine Crest School. Après avoir remporté le championnat de l’état, Ausar Thompson est élu co-meilleur joueur de l’année en Floride car il a fini à égalité avec son frère sur les votes. Des destins liés jusqu’au bout, surtout quand ils décideront tous les deux de rejoindre l’Overtime Elite pour en devenir les têtes d’affiche.

Les deux garçons sont attendus haut à la Draft depuis quelques années déjà, c’est pour ça que c’était évident pour le média Overtime d’en faire leurs deux plus gros talents. Après une première année où l’OTE n’avait que deux équipes, il y en a désormais trois pour créer un vrai championnat interne. Les Thompson sont les franchise players des City Reapers, et tout de rouge vêtus ils détruisent le championnat en le remportant pour la deuxième année consécutive. Ausar est élu dans le meilleur cinq de l’année mais devient aussi le MVP du championnat et des Finales où il a atteint les 21 points de moyenne.

Ses atouts et faiblesses

Les deux frères sont connus pour leur physique exceptionnel. La taille, l’envergure, les muscles pour affronter les joueurs NBA les plus costauds… Tout est déjà là pour faire des ravages dans la Ligue. Surtout Ausar, car il sait utiliser son corps à bon escient des deux côtés du terrain. En défense, sa mobilité sur des joueurs plus petits ou grands que lui est remarquable. Il arrive très bien à contester les passes et les tirs loin ou près du cercle. Le garçon est aussi un rebondeur d’élite, avec 7,1 ballons récupérés en moyenne pour un arrière, ça vous classe le bonhomme. Bref, un vrai physique près à tout déglinguer en NBA.

En attaque, malgré sa moyenne de points plutôt élevée, il joue très bien sans le ballon. Sa lecture de jeu est très bonne et cela lui permet de se rendre la tâche de finir près du cercle plus facile. Dans une équipe déjà bien hiérarchisée où chacun a un rôle, Ausar y trouvera vite son compte pour être efficace des deux côtés du terrain. Ses futurs coéquipiers auront de quoi être heureux aussi, avec une nouvelle menace aux allures de super vilain dans le roster, cela risque de faire des jaloux et des ennemis.

What do you make of these two non-hit-aheads or transition kickouts from Ausar Thompson? pic.twitter.com/u5hqy1sWcs

— The Box and One (@TheBoxAndOne_) May 30, 2023

Une grande question reste encore en suspens à propos de l’Overtime Elite. D’accord le garçon a été bon depuis deux saisons, mais à quel point par rapport à ses concurrents ? Les adversaires et le niveau est déjà plus faible qu’en universitaire ou qu’à l’international, mais le peu de joueurs qui en sont sortis réussissent dès leur première saison professionnelle. Comme Jean Montero, évoluant à Séville et élu jeune de l’année en Liga ACB cette saison. Donc on part sur un constat un peu déséquilibré pour les premiers d’OTE qui vont arriver en NBA.

De plus, ses stats sont bonnes mais il manque tout de même de régularité en attaque. Ausar est puissant près du cercle mais pas assez pour finir avec la faute, et quand il l’obtient, son pourcentage aux lancers est désastreux. 66% de réussite, on dirait qu’il a fait des workouts avec Andre Drummond. Aussi, pour un poste 2 au physique moderne, il sera essentiel pour lui de rendre son tir du parking plus efficace. Une menace de loin en plus et le garçon sera presque injouable.

Enfin, Ausar devra apprendre à créer du jeu pour ses coéquipiers en NBA. Vu que lui et son frangin menaient l’équipe solo, les coéquipiers avaient peu le ballon. Mais en NBA, cela devra changer sinon ce sera sur le banc que le frère d’Amen restera la majorité du temps. Dans la Ligue, chacun a sa carte à jouer et il faudra que cette moyenne “faussée” de 6,1 passes décisives reste dans ces eaux pour être efficace et apprécié de ses teammates les plus puissants.

Alors si on résume…

Points forts :

Physique

Défense

Jeu sans ballon

Points faibles :

Tir extérieur

Régularité offensive

Playmaking

Dans les mocks Draft, ça dit quoi ?

Du physique prêt pour la NBA et du talent défensif, c’est l’apport d’Ausar Thompson que tous les experts voient arriver au Magic. En raison de son inconstance en attaque, cela pourrait quand même lui coûter quelques places cruciales. Pour savoir où les frères Thompson atterriront, rendez-vous dans la nuit du 22 au 23 juin prochain.