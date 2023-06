En cette fin de saison, la majorité des joueurs NBA sont en vacances et les évaluations peuvent donc commencer. Chez TrashTalk on a décidé de faire un conseil de classe pour chaque franchise, avec une évaluation pour chaque joueur : 30 équipes, 450 joueurs diagnostiqués ! On file donc à Brooklyn voir les Nets aujourd’hui… pour la revue de deux effectifs pour le prix d’un. Bah ouais, la trade deadline hivernale a laissé des traces.

Kevin Durant : Bon. Un début de saison génial, puis un genou et une fuite. Voilà ce qui décrit bien Kevin Durant chez les Nets cet année. Son mois de décembre, quand il menait les Nets à la victoire presque tous les soirs, a été juste monstrueux. 39 points ici, 44 par là, 42 devant… Bref, une pure boucherie. On s’était presque demandé si Brooklyn pouvait prétendre au titre. Oui mais voilà : vidéo TrashTalk sur la chaîne YouTube, TrashTalk Curse active… et blessure au genou début janvier pour Kevin. Avant de se barrer en février. Aura quand même permis à Mikal Bridges de venir. Joli cadeau d’adieu ?

Kyrie Irving : Un vrai petit (gros) garnement celui-là. Une fois de plus, Kyrie a proposé de superbes choses sur le terrain, chez les Nets. Mais une fois de plus, il a foutu un bazar monstre en coulisses. Primo ? Suspension pendant plusieurs jours, le temps d’assumer sa turbo connerie d’avoir promu à ses abonnés un documentaire tenant des propos antisémites. Deuzio ? Une négociation de contrat avortée, et un push effectué en interne via ses agents pour se faire la malle et – par effet domino – provoquer le départ de Kevin Durant. Voilà. Une belle saison sur le parquet, mais un enfer dès qu’on lui laisse un téléphone. Est-ce que ça changera à Dallas ? Peut-être (non).

Mikal Bridges : Le futur de Brooklyn, c’est lui. Son arrivée inattendue en février a surpris tout le monde. En provenance de Phoenix, il arrive sans rancoeur après avoir été échangé contre Kevin Durant. Un symbole ? Les fans des Suns sont carrément déçus de le voir filer, car il était l’âme du groupe. Solide en défense, il devient bouillant offensivement chez les Nets qui lui filent les clés du camion. Sa fin de régulière est plus qu’encourageante et Sean Marks aurait tout intérêt à le conserver pour construire la suite avec lui. C’est le coeur de fan qui parle.

Ben Simmons : Une énigme. Quelques bons matchs en décembre, enfin… quelques matchs où l’on s’est rappelé à son bon souvenir, tout du moins. Ensuite ? Blessure, aggravation, re-blessure, re-souci physique. Et un interminable passage à vide qui fait que l’on se demande aujourd’hui si Ben Simmons sera à nouveau un joueur de basket sérieux dans cette ligue. Tout prend malheureusement les traits d’un grand NON…

Spencer Dinwiddie : De retour au bercail cet hiver après avoir vadrouillé à droite et à gauche sans trop de succès, Spencer Dinwiddie jouissait malgré lui d’une belle opportunité de se relancer. La saison régulière montre qu’il n’est pas le patron, ce qui a secrètement du le saouler un peu mais que voulez-vous, n’est pas Mikal qui veut. Ses Playoffs ? Une cataschtroumpf. Dégueulasse, pas au niveau. Et sa place dans ce groupe en sera peut-être mise en danger.

Cam Johnson : La partie capillaire du duo arrivé de Phoenix en février. Lui aussi, bon step up statistique et envie de le voir plus longtemps sous ses nouvelles couleurs. Encourageant à fond !

Cam Thomas : Le phénomène. Trois matchs à plus de 40 points en l’absence de Kyrie et Kevin, une stat’ qu’il partage avec Kobe Bryant. Gratifiant pour un gars qui s’échauffait juste les soirs de matchs quelques jours avant. Depuis ? Il alterne des DNP et quelques minutes, mais a assurément conquis nos coeurs.

Nic Claxton : Un pur pivot, une pure saison. Celle de l’explosion statistique, de la prise de responsabilité. Sans doute l’un des gars pour qui le départ des deux stars à profité sur le plan personnel. Il a reçu plus de ballons, mais s’est fait péter les dents par Joel Embiid en Playoffs. Ne sera sans doute jamais un pivot élite de chez élite, mais peut encore progresser et devenir un incontournable en NBA, puisqu’il l’est déjà assurément chez les Nets.

Dorian Finney-Smith : Un des gars qui est venu, qui a vu, qui a fait son boulot, et qui partira sans doute cet été pour rejoindre un contender avide de role player sérieux comme DFS peut l’être.

Joe Harris : La gâchette a encore sévi, dans une équipe complètement différente après février, mais pourquoi pas après tout. Dernier visage des Nets de Kenny Atkinson, il est témoin de tout ce qui s’est passé et a lui – malgré sa grosse blessure – toujours fait plus ou moins ce qu’il devait faire. Cette année y compris.

Seth Curry : Des tirs de loin, un peu de défense. Seth a lui aussi fait ce pourquoi il était payé. Et il peut se targuer cette année d’avoir été presque aussi loin que son frangin en Playoffs.

Yuta Watanabe : La coqueluche du Japon a été constante cette année. Quelques tirs plantés, quelques posters ramassés aussi, mais c’est le jeu.

Patty Mills : Pour un gars dont on attendait qu’il soit souvent sur la plage à jouer de la guitare, son basket a été plutôt correct, lorsqu’on lui a demandé d’aller sur le terrain.

Edmond Sumner : Correct en sortie de banc.

Day’Ron Sharpe : Le sophomore a montré de superbes choses cette saison. Il faudra étoffer cela l’an prochain, mais ça reste propre et très encourageant.

Markieff Morris : Ah oui, il est là lui. Enfin plus. Parti avec Kyrie à Dallas, Markieff continue sa collection de maillots NBA. P’tet qu’avec son frangin, ils réussiront à tous les avoir à la fin de leurs carrières.

RaiQuan Gray, Dru Smith, Nerlens Noel, Alondes Williams, Moses Brown : Merci pour votre passage les gars. Vous avez trouvé comment ce séjour touristique ? Et le moment ou on vous a laissé shooter sur le terrain, c’était bien ?