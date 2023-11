Alors que le trio des Suns composé de Kevin Durant, Devin Booker et Bradley Beal devait faire ses débuts mercredi, ils ont été reportés une fois de plus à cause de la blessure au dos de Bealou. Et il faudra attendre encore trois semaines supplémentaires si l’on en croit les dernières news…

On ne sait pas quand le Big Three des Suns jouera enfin un match de basket ensemble, mais on sait que ce n’est pas pour tout de suite.

D’après Shams Charania de The Athletic, la blessure au dos de Bradley Beal le tiendra éloigné pour trois semaines supplémentaires minimum, lui qui devrait être réévalué début décembre.

Suns star Bradley Beal will be out and re-evaluated in three weeks as he continues to rehab a low back strain.

Pour rappel, Bradley Beal avait retrouvé les terrains aux côtés de Kevin Durant le 8 novembre dernier, enchaînant trois matchs de suite avant de se refaire mal au dos. Absent pendant ce temps-là à cause d’un mollet douloureux, Devin Booker a retrouvé les parquets depuis, mais Beal a tout de suite pris sa place à l’infirmerie.

En l’espace de onze matchs de saison régulière, le trio Durant – Booker – Beal n’a pas joué la moindre minute ensemble, ce qui explique en grande partie pourquoi les Suns galèrent à trouver leur rythme de croisière en ce début de saison. Les Cactus affichent actuellement un bilan négatif (cinq victoires – six défaites).

