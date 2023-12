Bradley Beal de retour dès ce vendredi face aux Hornets ?

Absent depuis mi-décembre à cause d’un bobo à la cheville, Bradley Beal pourrait faire son retour dès ce soir contre Charlotte. Il devait initialement se faire réévaluer début janvier.

D’après Shams Charania de The Athletic, Bealou est en effet considéré comme “incertain” pour la rencontre de ce vendredi, ce qui signifie qu’il a une chance de jouer.

Phoenix Suns guard Bradley Beal has been upgraded to questionable to play Friday vs. Charlotte. He has been out since Dec. 15 due to sprained ankle and is now set to return early in Suns’ upcoming six-game homestand. pic.twitter.com/5f7yb9LtdU

Qu’il soit sur le terrain ou pas ce soir, on ne pensait pas avoir des nouvelles de Beal si vite. Il y a une dizaine de jours, ça parlait de deux semaines d’absence et d’une réévaluation au début du mois de janvier. Mais toujours selon Shams, Beal est en avance sur son plan de rééducation et a suffisamment progressé pour envisager un retour avant la fin de l’année civile.

Pour rappel, l’ancien arrière des Wizards n’a joué que six rencontres depuis la reprise en octobre dernier, lui qui était blessé au dos en tout début de saison. Résultat, le Big Three Kevin Durant – Devin Booker – Bradley Beal a été limité à seulement… un match ensemble (défaite face aux Nets le 13 décembre).

Les Suns veulent désormais profiter d’une série de six matchs à domicile – et donc du retour potentiel de Beal – pour véritablement lancer leur saison.

