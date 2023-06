Après avoir recruté Kevin Durant en février, les Suns viennent d’ajouter Bradley Beal à leur effectif pour former un nouveau Big Three avec Devin Booker. Forcément, sur le papier, ça pèse. Mais sur le terrain ça donne quoi ? On a essayé d’imaginer à quoi ressemblera ce trio une fois que les trois stars joueront ensemble sous le maillot de Phoenix en octobre prochain.

Devin Booker. Kevin Durant. Bradley Beal.

Trois grands noms de la NBA, trois des meilleurs joueurs offensifs de la Ligue, trois gars qui vont devoir partager un seul ballon dans l’objectif d’emmener les Suns au sommet.

Quand vous avez trois stars qui se rassemblent, comme on a pu le voir à plusieurs reprises sur la dernière décennie, il y a toujours des questions qui se posent sur leur complémentarité : quel rôle pour chacun ? Comment partager les responsabilités ? Comment trouver le bon équilibre au sein du trio ?

Le nouveau Big Three des Suns n’échappe pas à la règle.

Bradley Beal, Kevin Durant, Devin Booker now in Phoenix. pic.twitter.com/wK9r5GCnOy

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 18, 2023

Avant toute chose, il semble important de rappeler que les Suns n’ont que six joueurs sous contrat à l’heure actuelle, et qu’ils viennent d’engager un nouveau coach en Frank Vogel. De plus, Phoenix pourrait tenter de transférer le pivot Deandre Ayton pour récupérer en échange un ou plusieurs role players plus complémentaires avec le trio. Tout ça pour dire que l’équipe des Suns est encore largement en construction, et que la complémentarité entre le Big Three dépendra forcément aussi des pièces qui seront ajoutées autour.

Ceci étant dit, on connaît les profils individuels de Devin Booker, Kevin Durant et Bradley Beal, et on peut donc commencer à imaginer la manière avec laquelle ces trois-là peuvent jouer ensemble, d’autant plus que les deux premiers nous ont déjà donné un aperçu ces derniers mois.

Bealou semble être celui qui, parmi les trois, devra s’adapter le plus : nouvelle équipe, nouvel environnement, nouveau rôle où il ne sera plus l’option offensive numéro un comme c’était le cas pendant tant d’années à Washington. La bonne nouvelle pour lui, et c’est peut-être l’une des raisons qui expliquent pourquoi il a fini par opter pour Phoenix (à travers sa no-trade clause), c’est que Kevin Durant et Devin Booker ont en commun des qualités qui donnent envie de jouer avec eux : talent, altruisme, playmaking, et capacité à scorer en catch & shoot.

The Suns have assembled a scoring trio that all excel off-ball in catch-and-shoot three situations:

Kevin Durant = 44.4%

Devin Booker = 44.4%

Bradley Beal = 40.0%

Two of those stars will now always be in those easier spots, opening up the floor for all of them to also attack… pic.twitter.com/sUIQGQcOsb

— Evan Sidery (@esidery) June 19, 2023

Ce qui fait la particularité d’une superstar comme Kevin Durant, c’est qu’il peut jouer avec n’importe quel type de joueur, dans n’importe quel style de jeu, tout en restant un monstre d’efficacité qui marque ses 30 points chaque soir. On peut vanner KD pour sa tendance à se retrouver dans des superteams partout où il passe (Golden State, Brooklyn, Phoenix), mais s’il les enchaîne c’est aussi car il possède le profil pour et parce que d’autres stars veulent jouer avec lui. Il ne croque pas quand ce n’est pas nécessaire, il laisse le jeu venir à lui, il sait partager la balle, il ouvre de gros espaces pour ses copains, et il n’a pas besoin d’avoir la gonfle tout le temps dans les mains pour être efficace.

En parlant d’efficacité, Devin Booker reste sur des Playoffs absolument monstrueux avec quasiment 34 points de moyenne à 58,5% de réussite au tir dont 51% du parking et plus de 86% depuis la ligne des lancers-francs. Mais là où il a également impressionné, c’est dans son all-around game, qui est de plus en plus abouti. En plus de marquer les esprits à travers sa défense lors des derniers Playoffs, Book a prouvé à ceux qui ne le savaient pas encore qu’il pouvait aussi se transformer en playmaker très solide. Plus de 7 passes de moyenne sur l’ensemble des Playoffs, 8,3 en l’absence de Chris Paul avec en plus un record en carrière à la passe dans un match de Playoffs (12 face aux Nuggets dans le Game 4 de la série), pas mal pour un mec qui est avant tout reconnu pour ses qualités de scoreur.

In 17 games last season without Chris Paul in the lineup, Devin Booker averaged 29.0 points and 8.2 assists on an elite 65.0 TS%.

Booker is more than capable of handling primary ball handler duties while maintaining incredible scoring efficiency.

Phoenix’s offense is now fully… pic.twitter.com/4sChSurLIS

— Evan Sidery (@esidery) June 18, 2023

Avec le départ de Chris Paul dans le trade impliquant Bradley Beal, il est possible que Devin Booker (re)prenne de vraies responsabilités à la mène la saison prochaine. Il pourrait même être titulaire directement sur le poste de meneur, parce que Cam Payne dans un cinq majeur de NBA c’est limite. On imagine bien Book dans un rôle de porteur de balle numéro un, avec toujours sa mentalité de scoreur mais où il continue aussi d’étendre son jeu à travers ses qualités de playmaker.

L’arrière Bradley Beal, qui évoluera aux côtés de Booker, est comme ce dernier réputé pour sa capacité à mettre la grosse balle orange dans le panier. Deux saisons à plus de 30 points de moyenne aux Wizards entre 2019 et 2021, c’est pas rien. Il peut scorer à différents niveaux (22 points de moyenne en carrière, à 46% au tir, 37% de loin et 82% aux lancers-francs), il est capable de jouer sans ballon, et on rappelle qu’il a évolué plusieurs saisons avec un meneur All-Star nommé John Wall, qui possédait pas mal la gonfle dans les mains. De quoi imaginer de belles choses avec Booker et KD. Bonus : Beal a bien progressé dans le playmaking ces dernières années, lui qui a montré une capacité à faire jouer les autres quand son équipe de Washington en avait besoin. Il pourrait donc aussi être utilisé en tant que playmaker.

Avec les qualités de Kevin Durant (qui jouera au poste 4) citées plus haut, le nouveau trio des Suns a de quoi faire de nombreux dégâts. Offensivement y’a trop de talent et de polyvalence pour que ça se marche dessus, même si une période d’adaptation sera forcément nécessaire avant que le trio ne tourne à plein régime. De l’autre côté du parquet, ça peut défendre aussi, et le succès de Phoenix passera notamment par là, surtout avec un coach défensif comme Frank Vogel aux manettes.

Bon après y’a le contrat y’a ses blessures tout ça tout ça mais… Beal reste un énorme joueur de basket mdr

Jpense on a un peu trop oublié le bagage de ce mec et ce qu’il peut faire défensivement ❤️ quand il est motivé ❤️

Jamais franchise player, mais à Phœnix ça peut être fou.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 18, 2023

On verra quels joueurs évolueront aux côtés du Big Three des Suns (idéalement des joueurs qui savent shooter et/ou défendre, et un pivot qui fait le sale boulot), mais on a plutôt confiance sur la capacité du trio à se trouver et à maximiser son potentiel. Espérons juste qu’ils éviteront les blessures (90 matchs en deux saisons pour Beal, aucune saison à plus de 55 matchs pour KD depuis 2019) et qu’aucun virus ne viendra perturber leur collaboration à 130 millions de dollars, juste histoire de ne pas faire une Brooklyn quoi…