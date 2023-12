Dans le dur depuis plusieurs semaines, les Suns ont réagi avec la manière face aux Rockets en l’emportant 129-113 hier. Une victoire qui ressemble grandement à un match référence pour Phoenix, qui veut repartir de l’avant au plus vite.

Cela faisait longtemps qu’on n’avait pas vu les Suns dérouler leur basket comme la nuit dernière à Houston. Les Cactus restaient en effet sur neuf défaites en douze matchs depuis fin novembre, et le jeu pratiqué des deux côtés du terrain était un mix entre manque d’inspiration offensive et manque d’intensité défensive. Mais hier soir, Phoenix a remis les pendules à l’heure.

129 points marqués, 28 passes décisives, 57% de réussite au tir dont 42% de loin, 11 contres au total et seulement 42% au tir pour l’adversaire.

“Ce soir, on a fait un vrai pas en avant. On a bien joué pendant 48 minutes, c’est probablement notre meilleur match en matière de communication.” – Devin Booker

Sous l’impulsion d’un Kevin Durant exceptionnel (27 points, 10 rebonds et 16 assists, record perso à la passe) et d’un Eric Gordon qui s’est rappelé au bon souvenir du Toyota Center (27 points à 7/11 du parking), on a enfin vu du Suns basketball. Phoenix a réussi à trouver les bonnes solutions quand Houston a essayé de doubler KD et Devin Booker, profitant des ouvertures pour sanctionner les Fusées. La balle a bougé, on a vu du rythme dans les transmissions, et surtout un vrai effort collectif avec de bonnes contributions des role players (Eric Gordon, Grayson Allen) ainsi que du banc (Udoka Azubuike, Nassir Little, Saben Lee). La formule gagnante pour Phoenix, elle est là.

KD dropped his 1st TRIPLE-DOUBLE of the season in the Suns' win against the Rockets 🏜️

27 PTS

16 AST

10 REB pic.twitter.com/w9W1Lo1zJs

— NBA (@NBA) December 28, 2023

La question qu’on se pose désormais, c’est de savoir si c’était juste le coup d’un soir ou le début d’une belle série.

Les Suns vont jouer six matchs de suite à la maison d’ici au 8 janvier. Au programme ? Hornets, Magic, Blazers, Clippers, Heat, Grizzlies. Pas le calendrier le plus facile mais ça reste une vraie opportunité pour les Cactus de retrouver leurs marques après les turbulences des dernières semaines. Si Phoenix parvient à capitaliser sur ce succès à Houston, cela lancera l’année 2024 sur de bonnes bases. D’autant plus que Bradley Beal devrait revenir lors de la première quinzaine de janvier.

À l’heure de ces lignes, les Suns sont dixièmes de l’Ouest avec 15 victoires pour 15 défaites. Rendez-vous dans dix jours avec un bilan positif ?