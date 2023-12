Battus 144-122 par les Bucks la nuit dernière, les Nets ont joué pendant une grande partie du match sans leurs titulaires habituels. Un choix du coach Jacque Vaughn qui voulait reposer ses joueurs majeurs, mais un choix que Mikal Bridges ne valide pas.

Match assez chelou à Brooklyn hier, où les Nets ont évolué sans Spencer Dinwiddie, Cam Johnson, Dorian Finney-Smith et Nic Claxton, tandis que Mikal Bridges, Royce O’Neale et Cam Thomas n’ont joué que le premier quart-temps de la rencontre.

Interrogé sur ses choix après le match, l’entraîneur Jacque Vaughn s’est justifié en disant que son équipe avait besoin d’un break : les Nets étaient en back-to-back et sont sur le point de repartir pour un nouveau road-trip après celui à l’Ouest avant Noël. Ne voulant pas compromettre la santé de ses joueurs, Vaughn a donc choisi une méthode radicale… qui n’a pas plu à tout le monde. Voici la réaction de Mikal Bridges via le New York Post.

“Je suis en bonne santé, donc je ne vois pas pourquoi je ne jouerais pas. Je n’ai pas aimé le choix de reposer tout le monde. Je ne suis vraiment pas fan de ça. […] Je n’ai pas besoin de repos.”

Ironman de la NBA, Bridges a pu conserver sa série de matchs joués (423 au total, 0 match raté en carrière), mais il n’a pas aimé être limité à seulement 12 minutes contre les Bucks. Peut-être parce qu’il est toujours en recherche de rythme après avoir connu un gros trou d’air avant Noël.

Entre le 14 et le 22 décembre, Mikal a été limité à 13,8 points par match à seulement 31% de réussite au tir, le tout pour cinq défaites de Brooklyn. Un passage à vide qu’il a forcément eu du mal à digérer, et qu’il veut mettre définitivement derrière lui. Bridges a profité de deux matchs consécutifs face aux légendaires Pistons pour sortir la tête de l’eau (29 et 21 points), jouant notamment 40 minutes lors du second (la veille du match contre Milwaukee). Scorant seulement 8 points en 12 minutes hier, l’ailier n’a pas eu l’occasion d’enchaîner.

Heureusement pour Mikal Bridges, le prochain match des Nets est à Washington le 30 décembre. Parfait pour relancer la machine.

Source texte : New York Post